Per il 2024 i super 4 di Ringana: Energy, Sleep, Rebalance, Mind

ENERGY RINGANAchi – daily shot di energia

Drinks monodose con sostanze vegetali bioattive rinvigorenti. Un FRESH blend a base di Vitamina C contenuta nel succo di acerola in polvere, estratto di Semi di Guaranà, L-teanina e zenzero. E con Ananas e Limone che aggiungono, inoltre, sapore.

Utilizzo: un flacone (30ml) al giorno diluito in 150 ml di acqua.

SLEEP RINGANAisi – relax&sleep formato drink

Per calmarsi, rilassarsi, gestire meglio stress e insonnia un pool di soli ingredienti naturali purissimi e freschi: estratto di amarena che contiene melatonina naturale e radice di Withania somnifera che aiuta il corpo a gestire lo stress insieme a estratto di melissa officinale, di fiori di tiglio selvatico e di fiori di luppolo dall’effetto calmante e rilassante.

Utilizzo: un flacone (30ml) al giorno diluito in 150 ml di acqua.

REBALANCE RINGANA caps modoo – pillole di ottimismo

Un concentrato di sostanze naturali contro spossatezza, fatica e malumore: estratto di zafferano iraniano che favorisce la pacatezza, di bacche di Shisandra e radice Ashwagandha che aiutano la resistenza psichica nelle situazioni di particolare stress.

Per ripristinare l’equilibrio emozionale e ritrovare gioia e relax nella propria quotidianità.

Utilizzo: 3 caps al giorno durante i pasti

MIND RINGANA CAPS cerebro – mental fitness quotidiano

Un bilanciato mix di microsostanze nutritive bioattive come uva e mirtilli ricchi di polifenoli, estratto di Rhodiola rosea e curcuma agiscono in sinergia per combattere affaticamento mentale, stimolare le capacità di apprendimento e concentrazione e preservare le funzioni cognitive come la memoria.