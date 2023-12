Atelier di Abimis per un superattico milanese a Porta Nuova

Un’esclusiva abitazione sviluppata su due livelli, organizzata in una successione di ambienti fluidi, interpreta con grande sensibilità il tema dell’abitare più contemporaneo, in termini di comfort, funzioni, tecnologie e disposizione intelligente degli spazi. L’attico, che occupa il 7° e 8° piano di un edificio degli anni ’70, godendo così di un punto di vista privilegiato sullo skyline di Porta Nuova e di una eccezionale luminosità data dalle ampie vetrate che lo circondano, diventa la ‘casa’ di una cucina della linea Atelier di Abimis, una soluzione dal fascino e dall’assetto decisamente professionale, ma concepita per essere calorosa e accogliente al tempo stesso, con una speciale attenzione alla quotidianità e al comfort domestico.

La cucina occupa il piano superiore, caratterizzato da un grande spazio living suddiviso in due aree ben distinte: una destinata alle ‘attività sociali’, come ricevere gli ospiti e organizzare cene, feste o eventi, e l’altra, più intima e raccolta, dedicata alla famiglia. Atelier si pone qui come elemento di unione tra i due ambienti. La cucina Abimis, totalmente custom, risponde pienamente al desiderio della proprietà di disporre di una soluzione ergonomica, funzionale e altamente performante, strutturata per incontrare le necessità dello chef più esigente – proprio come accade negli ambienti della ristorazione professionale – capace, però, di integrarsi con armonia in un contesto residenziale. Da qui la scelta di una cucina Atelier, costruita interamente in acciaio Inox AISI 304, dall’estetica pulita e ordinata.

Atelier si configura in due aree distinte: una operativa, caratterizzata da una finitura satinata che rende la superficie opaca e leggermente riflettente, conferendo all’acciaio un aspetto elegante e contemporaneo (può contribuire, inoltre, a mascherare eventuali segni di usura o graffi che potrebbero verificarsi nel tempo), e una di servizio che ‘comunica’ con la prima grazie a un pratico passavivande che si estende fino alla zona living. La parte operativa, oltre a comprendere la zona di lavaggio e lo spazio di lavoro, è super accessoriata ed equipaggiata con le più avanzate tecnologie professionali per la cottura, la preparazione, la conservazione e refrigerazione del cibo, grazie anche agli elettrodomestici Sub Zero & Wolf di Frigo2000.

La grande peculiarità del concept è rappresentata dal fatto che l’intero ambiente cucina è realizzato in acciaio Inox, comprese le pareti, il pavimento e il soffitto, verniciato in un’intensa tonalità di rosso e interrotto da linee di luce a Led. Questa scelta progettuale è stata voluta per assicurare la massima igiene, suggerendo un richiamo, formale e concettuale, alle cucine delle grandi strutture ricettive. Per creare un legame cromatico con il soffitto e conferire un tocco decorativo alla cucina, anche le maniglie dei piani di cottura e dei forni sono state tinte di rosso.

Con la cucina Atelier di Abimis è stato, così, possibile creare uno spazio estremamente sicuro e funzionale, in grado di offrire un’esperienza al pari dei migliori ristoranti di alta cucina, ma nel comfort di un ambiente domestico.