Vacheron Constantin presenta l’Overseas Tourbillon Alta Gioielleria

Vacheron Constantin arricchisce la collezione Overseas di un nuovo modello tecnico e prezioso con tourbillon. Disponibile in un’originale combinazione di oro bianco e quadrante blu, si distingue anche per la lunetta e gli indici che sono interamente incastonati di diamanti taglio baguette, una novità assoluta nella collezione Overseas.

Questo orologio sporty-chic presenta una cassa dal diametro di 42,5 mm e si esprime in particolare nelle curve snelle, rese possibili dal movimento ultrasottile a carica automatica, calibro 2160 di Manifattura con tourbillon.

Il segnatempo è dotato di tre bracciali/ cinturini intercambiabili. Il primo bracciale in oro bianco integrato nella cassa presenta una chiusura déployante, mentre i due cinturini aggiuntivi in pelle di vitello e caucciù blu sono fissati da una fibbia ad ardiglione in oro bianco, anch’essa intercambiabile, con diamanti taglio baguette. Un segnatempo sportivo e al tempo stesso chic, intriso di preziosa eleganza.