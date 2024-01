Crema Mani Nutriente e Crema Mani & Unghie da BIOPOINT

Dall’expertise BIOPOINT nascono due nuove alleate per la cura delle mani dalle formule di ultima generazione che offrono i migliori ingredienti di origine naturale per garantire la massima efficacia: Crema Mani Nutriente e Crema Mani & Unghie. Due prodotti altamente performanti per la cura delle mani, pensate anche per quelle più sensibili e soggette a screpolatura.

Nella gestualità delle mani si manifesta la nostra personalità, e nulla è più femminile di una carezza delicata. Nel vivere quotidiano però le mani sono esposte a diversi fattori stressanti che possono rivelarsi dannosi per gli equilibri biologici dell’epidermide. Biopoint offre due prodotti all’avanguardia capaci di ripristinare e conservare la salute della pelle delle mani, nonché la sua radiosità e la sua naturale energia.

Crema Mani Nutriente per pelli secche e screpolate

Crema Mani Nutriente per pelli secche e screpolate, un trattamento completo per le mani che nutre intensamente e protegge la pelle particolarmente secca e screpolata. L’utilizzo della crema produce un sottile strato protettivo ricco di principi attivi, e dona una sensazione di comfort immediato alle pelli disidratate e irritate, regalando vellutata morbidezza anche alle pelli più ruvide. L’azione rivitalizzante ristabilisce il fragile equilibrio della pelle sensibilizzata dalle temperature più fredde, da lavaggi frequenti o da detergenti aggressivi.

Risultato: mani nutrite, protette e vellutate al tocco, prive di residui unti o grassi. Inoltre, Crema Mani Nutriente è accompagnata da un profumo raffinato in cui il dolce ed il fiorito si fondono insieme con degli accenti caratteristici di iris e di muschiato. La sua formula è infatti costituita da Burro di Karité e da Olio di Mandorla, dall’effetto emolliente e addolcente; nutre in profondità la pelle mantenendola soffice e vellutata. Arricchita con Amamelide, Glicerina e Vitamina E, conferisce alla crema notevoli proprietà riparative e filmanti, migliorando la funzione barriera dell’epidermide e difendendola dalle aggressioni esterne.

Crema Mani e Unghie per pelli delicate ed esigenti

Crema Mani e Unghie per pelli delicate ed esigenti, il trattamento che produce un’azione ultra-idratante benefica e rivitalizzante. L’assorbimento della crema è immediato e crea un effetto seconda pelle che non appesantisce le mani. La texture si fonde sulla pelle dando origine ad un film leggero che avvolge l’epidermide, contrastando la secchezza cutanea, nel rispetto anche delle pelli più delicate ed esigenti. L’idratazione profonda lascia le mani piacevolmente morbide e levigate, nonché protette e soffici al tocco. Anche la salute delle unghie viene migliorata, con un considerevole aumento di forza e resistenza.

La fragranza che accompagna la stesura della crema inebria con un’essenza legnosa e fiorita, stuzzicando con la dolcezza di un fruttato alla vaniglia. Arricchita con Fico d’India, dalle proprietà emollienti, la Crema Mani & Unghie aiuta a riattivare la naturale capacità di idratazione della pelle. Protegge la pelle dagli agenti esterni e aiuta a rinforzare la struttura delle unghie. La Rosa e l’Iris si uniscono in un blend floreale dalla spiccata azione antiossidante.