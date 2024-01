L’eccellenza della natura di Antolini al servizio della camera da letto

Innovazione, varietà, visione e qualità sono quattro fra le espressioni in grado di definire oggi l’identità di Antolini, storica azienda italiana riconosciuta a livello internazionale per la produzione di rivestimenti in pietra naturale.

Antolini viene fondata nel 1956 a Verona da Luigi Antolini. L’azienda è oggi guidata dalle nuove generazioni che ne portano avanti i valori di autenticità, eccellenza e Made in Italy, con uno spirito volto alla costante ricerca del progresso tecnologico e dell’evoluzione in termini di design e prodotto. E oggi, le sue proposte si confermano la soluzione perfetta per creare il perfetto rifugio di riposo e benessere.

Le sue collezioni si adattano infatti a qualsiasi stile, a partire dai più classici fino ad arrivare a quelli più eccentrici. Infatti, la camera da letto è uno degli ambienti più importanti della casa: luogo intimo per eccellenza che, più di tutti, deve garantire il massimo comfort e la giusta tranquillità. Per questo motivo, quando si progetta la camera da letto, è fondamentale soffermarsi su tutti i dettagli, compresi i rivestimenti. Il potere decorativo delle superfici può, infatti, essere straordinario. Queste sono in grado di rivoluzionare l’aspetto di un ambiente trasformando così una camera da letto qualsiasi in un ambiente unico ed esclusivo.