Atelier Plus Montecarlo presenta la nuova collezione di arredi in marmo

Disegnare arredi che diventino opere d’arte d’eccellenza, che idealmente raggiungano l’ambita A+, esprimendo l’idea massima di perfezione e valorizzando ogni ambiente di interior con un tocco distintivo. È la mission di Atelier Plus Montecarlo, che porta sul mercato una collezione di prodotti in cui l’eleganza intrinseca del marmo si fonde armoniosamente con il design contemporaneo.

Atelier Plus Montecarlo crea arredi che non si limitano ad essere semplicemente funzionali, ma veri e propri capolavori che arricchiscono e trasformano gli spazi abitativi. La raffinatezza del marmo diventa l’anima di ogni creazione.

Una collezione che nasce dall’immaginazione e dalla creatività di tre designer, Giuseppe Beretta, Beatrice Marelli e Anna Borga, con una selezione dei marmi più raffinati. Il marmo, indiscusso protagonista, si presenta con una vasta palette di colori e venature, regalando a ogni singolo elemento della collezione un’identità unica e un’eleganza senza pari. Il risultato è una collezione di arredi che si ergono come simboli di stile e gusto, in grado di soddisfare i desideri di coloro che cercano un livello di eccellenza superiore.

Arabescato grigio, Saint Laurent, Mistery White, Calacatta, ma anche Panda White, Taj Mahal, Sahara Noir e Crema pontificia, sono tra i marmi più pregiati con cui Atelier Plus Montecarlo realizza i suoi prodotti, dai tavoli alle librerie, agli elementi d’arredo per la zona bagno. Elemento distintivo è la fusione armoniosa tra design innovativo e il sapiente utilizzo di marmi pregiati. L’Arabescato grigio e il Saint Laurent rappresentano l’eleganza classica, mentre il Panda White e il Taj Mahal sono sinonimo di raffinatezza. Il Sahara Noir, con la sua intensità e la Crema pontificia, con la sua delicatezza, permettono di adattare ogni arredo a gusti più esigenti e sofisticati.

Pensata per un mercato principalmente monegasco e francese, la collezione di Atelier Plus Montecarlo è progettata per arricchire sia il mondo residenziale di lusso sia il mondo dell’ospitalità e del contract.

Oltre alla collezione di prodotti, Atelier Plus Montecarlo offre ai propri clienti una selezionata gamma di finiture e rivestimenti per pareti e pavimenti in marmi che abbinati ai prodotti di serie, contribuiscono a completare e impreziosire gli ambienti in cui vengono inseriti. La cura per i dettagli e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono soluzioni estetiche e funzionali che soddisfano le esigenze più raffinate e contemporanee.