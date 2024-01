La Martina presenta la nuova collezione FW23

La Martina con la collezione FW23 si concentra su 3 macro-mondi, Argentina, UK e Winter Polo, che si ispirano alle origini del brand e identificano i temi chiave ai quali si aggiungono le capsule dallo spirito moderno e quelle legate alla tradizione del polo, ovvero le versioni invernali delle linee Jet Set, Gerard Loft e Timeless.

La novità di stagione è proprio quest’ultima: capi basic e lineari nelle vestibilità, anche per la collezione donna, con fit di tendenza. Scegliendo un approccio più etico alla moda, La Martina crea un guardaroba basico con una palette naturale, di facile abbinamento, per look da tutti i giorni dallo stile casual e relaxed. Come punto di partenza vi è la linea ARGENTINA, un’unione armoniosa tra spirito naturale, legato alla vera e propria tradizione locale, e spirito adventure, con richiami al mondo del trekking. I colori dei capi rievocano la natura, mentre i tessuti – lana misto alpaca con dettagli decorativi handmade – sono caratterizzati da fantasie che riprendono i poncho tradizionali contrapposti a cotoni slavati, denim resinati dall’aspetto used e nylon tecnici.

In un mondo in continua evoluzione, l’iconica capsule GUARDS mantiene la sua unicità, con forti richiami alla casa reale inglese, ma con un focus orientato alle generazioni future. La contrapposizione tra tradizione e modernità è visibile negli abbinamenti cromatici in cui il verde militare e il blu navy, colori tradizionali delle uniformi, giocano in contrapposizione a toni accesi, inusuali, ma dalla forte personalità, impreziositi da passamanerie dorate, stemmi e, per la donna, dettagli di luce con strass.

Seguendo il trend del momento che riprende la cultura britannica degli anni ’60 e ’70, La Martina inserisce in collezione una capsule denominata BRITISH che si lega strettamente al mondo GUARDS.

Contrasti d’altri tempi contestualizzati in un ambiente casalingo e caldo: il cottage britannico. La silhouette è molto semplice, pulita ed attuale, i capi sono destrutturati con un tocco fancy che si identifica in micro motivi geometrici o grafiche dal sapore retrò. Must have della capsule è il tipico husky britannico rivisitato con dettagli e colori moderni, proposto sia per l’uomo che per la donna. I tessuti tradizionali inglesi sono la peculiarità della linea BRITISH, con motivi pied de poule, quadretti, tartan e una palette calda che riprende il legno, il verde muschio e il blu navy, abbinata alle tonalità più accese del viola, verde brillante e blu royal.

Dal mondo del polo, ed in particolare dalla Snow Polo World Cup di St. Moritz, il torneo di polo sulla neve più importante del mondo, nasce la capsule WINTER POLO, ispirata all’abbigliamento da neve degli anni ’80. I capispalla coloratissimi in nylon, pesanti e super imbottiti sono abbinati a maglioni unconventional, realizzati con filati grossi e caldi. La modernità si osserva nelle grafiche monogram del logo LM di grosse dimensioni sulle felpe e dalle scritte in macro lettering che giocano su polo e giubbotti.

Riconfermata per la collezione FW23 anche la linea JET SET, dal carattere sportivo in versione chic, con uno stile cosmopolita di alto livello. Il nero è sempre il protagonista indiscusso e, in questa collezione invernale, è designato tono su tono con giochi di lucido-opaco contrapposto al bianco. Nata come collaborazione per la collezione estiva, La Martina ripropone per la FW23 la piccola capsule che mescola tradizione e trasgressione, classico e innovativo, declinato verso le nuove generazioni: GERARD LOFT.

I look sono rigorosamente total black, accesi da un gioco di contrasto con l’arancione che riprende il labelling. La Martina in questa collaborazione mescola generi e stili diversi, unendo lo sportswear con linee e fit decisamente più streetwear. La collezione invernale si concentra in particolare sul numero delle proposte calde, specialmente outdoor e maglieria tricot, ampliando la ricerca di nuovi materiali e approfondendo lo studio di fantasie tradizionali, per un risultato moderno che abbraccia un vasto pubblico di consumatori dagli stili e tendenze disparate. La Martina con la FW23 si specializza nella creazione di collezioni che esprimono, con uno storytelling tematico, l’evoluzione del marchio toccando i luoghi e i momenti chiave che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.