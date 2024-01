Grand Seiko propone un’inedita versione del modello tre sfere della Collezione Elegance

Nel 2001, la Collezione Elegance ha dato il benvenuto a un iconico orologio solo tempo tre sfere a carica manuale, che mette in luce la qualità e la bellezza senza tempo del design Grand Seiko. Con la sua estetica armoniosa e raffinata, questo elegante segnatempo con cassa del diametro di 37,3 mm è diventato uno degli orologi più apprezzati dagli appassionati di Grand Seiko in tutto il mondo.

Oggi, 22 anni dopo la sua prima presentazione, il brand propone una versione aggiornata di questo modello, caratterizzata da anse morbide e nuove proporzioni. Il segnatempo mostra un quadrante avorio opaco, di una sofisticata essenzialità e purezza, decorato dal solo logo Grand Seiko. Dal fondello trasparente, chiuso da sei viti, si può ammirare il cuore della nuova creazione, il calibro 9S64 a carica manuale.

Questo movimento di dimensioni moderatamente ridotte raggiunge una riserva di marcia di tre giorni a carica completa e un livello di precisione stabile, grazie all’uso di leghe SPRON proprietarie per la spirale e per la molla. Per prevenire eventuali danni alla molla che potrebbero derivare da un sovraccarico, questo calibro a carica manuale beneficia di una speciale struttura della molla di slittamento.

Con le sue proporzioni armoniose e il vetro zaffiro box-shaped, il Grand Seiko SBGW301 evoca il fascino e l’eleganza tipiche della metà del secolo scorso.