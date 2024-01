Frutto di una costante esplorazione tecnica e artistica, le carte da parati WallPepper/Group sono rivestimenti di altissima qualità, realizzati con materiali naturali, eco-compatibili, privi di PVC e certificati, perfetti non solo per poter rispondere a qualsiasi richiesta progettuale, ma per raggiungere un equilibrio ideale tra esigenze abitative differenti e la necessità di ridurre il proprio impatto ecologico.

Dal sapiente utilizzo dei materiali e delle migliori tecniche di stampa – che prevedono l’utilizzo di inchiostri pigmentati eco-compatibili e sicuri – WallPepper/Group produce ogni grafica presente a catalogo, oltre a quelle create su progetto, esclusivamente su misura, adattando ciascun soggetto alle dimensioni della parete di destinazione, così da poter calcolare il fabbisogno delle materie, minimizzare gli scarti e ottimizzare i consumi di energia.

Il materiale, per eccellenza, su cui vengono stampate le grafiche è WP/Smooth TNT 100% ecologico, composto da cellulosa e fibre tessili derivate principalmente da foglie di Agave, completamente esente da PVC, dotato di buona resistenza meccanica, al fuoco e alla luce. WP/Smooth è inodore, traspirante, anallergico e dal forte impatto decorativo, grazie alle caratteristiche materiche che lo rendono straordinariamente vellutato al tatto (e facile da pulire, con un panno umido). WP/Smooth è, inoltre, certificato UL, AgBB e Nordic Swan ed è conforme allo standard Greenguard Children & Schools.