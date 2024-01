Manon di MacMillann al cinema dal Covent Garden di Londra il 7 febbraio

L’appassionato balletto Manon di Kenneth MacMillan sarà al cinema a febbraio 2024. Questa sfortunata storia d’amore sarà trasmessa in diretta dal palcoscenico della Royal Opera House e si potrà vedere in 976 sale cinematografiche di tutto il mondo, in 21 Paesi diversi.

Il balletto, accompagnato dalle musiche emozionanti di Jules Massenet e dalle evocative scenografie di Nicholas Georgiadis, racconta la breve vita della sventata Manon, combattuta tra il desiderio di una vita di splendore e ricchezza e la devozione al suo vero amore Des Grieux,

La prima ballerina Natalia Osipova (nel ruolo di Manon) e il primo ballerino Reece Clarke (nel ruolo di Des Grieux) guidano uno splendido cast che include anche Alexander Campbell, Mayara Magri e Gary Avis; insieme, daranno vita all’intensa coreografia di MacMillan.

Manon sarà trasmessa in diretta al cinema mercoledì 7 febbraio 2024 alle 20:15.