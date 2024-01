Hexagonia e Flake, i gioielli e gli orologi firmati Breil

La geometria dell’esagono è protagonista delle nuove proposte Breil. Questo elemento geometrico perfetto crea un dialogo tra i gioielli Hexagonia e gli orologi Flake, mentre racconta l’originalità di Breil nel concepire motivi raffinati e femminili da indossare in ogni occasione.

Gli orologi solo tempo Flake, sono femminili ed eleganti. Caratterizzati dalla forma esagonale che crea un gioco geometrico raffinato. La cassa da 24×25 mm in acciaio o acciaio dorato racchiude un quadrante bianco con lavorazione guillochè impreziosito da quattro cristalli che indicano le ore 12, 3, 6 e 9. La lancetta dei secondi personalizzata con la B di Breil esprime l’attenzione per i dettagli. Il motivo centrale, l’esagono, ricorre sul bracciale scheletrato, leggero e raffinato. Le geometrie si susseguono conferendo all’orologio l’allure di un gioiello. Gli orologi Flake sono animati da un movimento al quarzo e sono impermeabili fino a 3 metri.

Con Hexagonia, la geometria degli elementi assume un ruolo centrale e diventa quel dettaglio particolare che può fare la differenza. Proposto in acciaio o in acciaio dorato, l’esagono si ripete, con un taglio bombato e morbido, in ogni elemento della collezione diventandone il protagonista. Assume la forma di un prezioso pendente per le collane in acciaio o acciaio IP gold, è l’elemento centrale nei bracciali che si avvolgono al polso con due catene sottili nelle versioni acciaio e acciaio IP gold, è protagonista degli orecchini hoop, discreti e affascinanti proposti in acciaio e in acciaio IP gold. La struttura perfetta di questo elemento incanta in ogni creazione.