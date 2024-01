La collezione di orologi Nautica Vintage

I segnatempo della linea Vintage colgono lo spirito avventuroso di Nautica, mentre rispettano la natura grazie all’utilizzo di materiali sostenibili. La cassa rotonda di 44 mm di diametro è realizzata in acciaio inossidabile riciclato al 90%.

Proposta in due versioni evoca l’essenza del mare nella versione in acciaio con finitura blu e lo spirito audace nella versione in acciaio. Tutti gli orologi della linea dispongono di una funzionale ghiera girevole con scala graduata che accompagna le attività sportive, in acqua e sulla terra ferma.

L’intenso blu sfumato del quadrante rievoca ancora una volta influenze acquatiche. A contrasto, indici e lancette sono luminescenti. Lineare, il logo lettering Nautica si fa spazio a ore 12 nel profondo blu del quadrante.

I segnatempo della linea Vintage di Nautica sono declinati in due varianti. La prima, più classica, abbina alla cassa in acciaio un bracciale in acciaio con una maglia morbida e avvolgente. La seconda, più audace, accosta alla cassa in acciaio color blu un cinturino in silicone opaco rosso intenso.

Per questa collezione, Nautica propone un Box set contenente una versione dei segnatempo interamente in acciaio inossidabile riciclato 90% con quadrate nero. All’interno del cofanetto un cinturino addizionale in silicone opaco da poter sostituire grazie all’apposito strumento.

Gli orologi Nautica – Vintage montano un movimento al quarzo tre sfere, sono dotati di un fondello a vite e garantiscono un’impermeabilità fino a 100 metri.