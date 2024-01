Coincasa presenta la collezione Make a Wish per l’estate 2024

Per l’estate 2024, Coincasa presenta la collezione Make a Wish: un viaggio tra desideri e buoni propositi che possono fare bene a se stessi e all’ambiente, sensibilizzando al rispetto e alla salvaguardia del Pianeta.

Take care. Nella prima tendenza della collezione va in scena il piacere di viaggiare alla scoperta di nuovi orizzonti con la consapevolezza di dover prestare attenzione al rapporto dell’uomo con la natura, il mare e i suoi abitanti. Tartarughe, balene, squali, orche e delfini, disegnati in maniera delicata e fresca sulle proposte casa, sono lo spunto per esaltare la straordinaria unicità di specie marine, coralli e conchiglie multicolori e multiformi.

Ecco allora la tavola trasformarsi nel regno degli abissi grazie a texture e pattern ricercati su tessuti e servizi in ceramica. Le infinite sfumature del mare colorano il soggiorno con una collezione di vasi e decorazioni in ceramica e vetro, mentre la biancheria per la camera ci culla nelle profondità dell’oceano attraverso la morbidezza dei filati in lino e cotone. Scritte e slogan invitano a porre attenzione alle tematiche ambientali, coinvolgendoci nella tutela dell’ecosistema.

Point of view. La seconda tendenza della collezione Estate 2024 è scandita dal vento e dal mare, come in un viaggio in barca a vela, dove il rollio delle onde asseconda una costante riflessione interiore. Lo spirito nautico attinge al classico repertorio di immagini navy, in una fusione di materiali e texture, che spaziano dal morbido panama, al lino in tinto filo, al cotone. Accessori e decorazioni giocano con tutte le sfumature del bianco-blu e, insieme alle righe, eleganti e raffinate, colorano l’home decoration in tutte le sue forme.

Una casa che rispetta il pianeta è il posto migliore per vivere. Per questo Coincasa si impegna, insieme ai partner produttivi, a costruire e rendere trasparente il proprio percorso di sviluppo sostenibile, privilegiando fibre nobili come il lino, coltivato con basso impatto ambientale, idrico e chimico e offrendo la garanzia di fiducia OEKO-TEX; seleziona fornitori certificati GOTS e BCI che garantiscono approvvigionamenti sostenibili ed etici verso la forza lavoro; incoraggia l’utilizzo di fonti e materiali riciclabili, rinnovabili e riutilizzabili tra cui imballaggi, trasporto e stoccaggio.