L’Hotel Lanerhof a Mantana si presenta con nuove vesti

San Lorenzo è un piccolo paese alto atesino: non lontano da Brunico, incarna l’atmosfera intima dei piccoli centri della Val Pusteria. In una piccola frazione chiamata Mantana, con poche case e una splendida chiesa il cui campanile svetta verso il cielo, sorge l’Hotel Lanerhof, immerso nel silenzio e nella pace di questo incantevole contesto alpino.

L’ospitalità è nel dna della famiglia Winkler che accoglie gli ospiti in questo angolo di tranquillità appena rinnovato per regalare suite e ambienti ancora più confortevoli e glamour. L’obiettivo della ristrutturazione da poco conclusa è stato quello di fare un passo avanti e creare camere di lusso, con elementi d’arredo di alta qualità e di design.

Le Mountain Living Suite sono state progettate con l’intento di illuminare lo spazio con la luce naturale: le grandi finestre consentono al paesaggio di „entrare“ nella camera. Le nuove finestre a tutta altezza, prive di telaio, portano la natura direttamente nello spazio abitativo offrendo una vista impareggiabile sulla silhouette delle montagne. I letti sono rivolti verso l’esterno: appena svegli, la luce del mattino accarezza le pareti. I bagni sono stati completamente ridisegnati, con piastrelle da pavimento a soffitto di Florim e rubinetteria di Gessi.

Come elemento di spicco, l’ampia cabina doccia è stata dotata di una panca fluttuante e sottoilluminata che si estende nell’ambiente come ripiano e base per il lavabo. Il lavabo è un elemento monolitico in gres porcellanato. Al bagno si accede attraverso una porta in vetro a specchio, integrata nella parete a specchio del guardaroba.

“Per ampliare visivamente l’anticamera, anche il guardaroba è stato dotato di ante in vetro e di un’illuminazione indiretta che crea un’immagine elegante e pulita. I letti sono stati allineati verso la natura e dietro di essi è stata creata un’ampia zona giorno aperta con divano, scrivania e minibar. Le camere appaiono così più ordinate e il linguaggio moderno del design, con legni locali, illuminazione mirata e tessuti selezionati, si fa notare”, afferma il padrone di casa Kurt Winkler.

Oltre alle camere, sono state ridisegnate e ampliate le aree esterne, la sauna all’aperto e l’area benessere. Nella hall è stata creata una nuova area lounge e l’intera area d’ingresso si presenta con un look moderno e nuovo. Una riuscita simbiosi di fresca modernità e dettagli minimalisti, combinata con la tradizione del Lanerhof, crea un’atmosfera accogliente e calda.

Nell’area wellness dell’Hotel Lanerhof che si estende su 3.000 m² si diffondono profumi e aromi inebrianti: qui le luci soffuse accarezzano i materiali naturali come il legno e la pietra. Le varie saune invitano a rilassarsi. Nella bio sauna alle erbe aromatiche ci si può sdraiare e rimanere a lungo avvolti dal vapore; ogni cinque minuti uno zampillo d’acqua bagna di volta in volta le diverse erbe che potenziano il loro aroma. Il tepore è un abbraccio costante, che rilassa dolcemente.

Una volta al giorno una benefica gettata di vapore diventa l’appuntamento preferito di chi ama il calore soft. Il bagno turco aromatico è un angolo di intenso vapore: le poltrone hanno anche un poggiapiedi per accomodarsi (letteralmente) e lasciarsi avvolgere dal vapore. Accanto, c’è il bagno turco salino, dal profumo di mare.

La cabina infrarossi è ideale per chi ha mal di schiena: scalda la colonna vertebrale sciogliendo le tensioni. Non può mancare la tradizionale sauna finlandese, dove vengono quotidianamente proposte gettate di vapore: con la musica e diversi oli essenziali si suda intensamente per circa 12 minuti.

Usciti dalla sauna, ci sono varie possibilità: andare nella grotta del ghiaccio a rinfrescarsi, rilassarsi sotto le docce emozionali con pioggia tropicale oppure buttarsi nel fresco laghetto esterno, circondato dallo scenografico percorso Kneipp.