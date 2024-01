Classima di Baume & Mercier: la collezione tra stile e complicazioni orologiere

Con la sua cassa rotonda, la Collezione Classima di Baume & Mercier propone una visione dell’orologeria al tempo stesso tradizionale e contemporanea, sofisticata e piacevole da indossare, caratterizzata da un’eccellenza tecnica made in Svizzera.

Con carica automatica o al quarzo a seconda del modello, la collezione si dota delle più svariate complicazioni orologiere, e si pregia di abbinarne anche più di una nello stesso segnatempo. Altrettanto creativa in materia di design, si veste di bianco madreperla, blu pavone, bordeaux, verde o grigio ardesia, e alterna i materiali – quando non li riunisce – associando oro e acciaio, pelle e tessuti.

Classima capsule edition Automatico GMT (M0A10734)

Ore, minuti, secondi, GMT (24 ore) con lancetta – il secondo fuso orario compie una rotazione di 24 ore – sono racchiusi nell’iconica cassa rotonda, con un diametro di 42 mm e uno spessore di 8,80 mm, in acciaio inossidabile lucido. La protegge un vetro zaffiro antigraffio. Il fondello pieno può essere personalizzato con un’incisione su misura.

Ogni indicazione oraria si integra con grande armonia nel quadrante, perfettamente leggibile pur facendo risaltare ogni informazione con discrezione, grazie a contrasti cromatici e dimensioni differenti.

Di colore blu satinato con decoro soleil, evidenziato da un réhaut nero e una minuteria bianca, è decorato da linee diagonali che evocano i motivi di un tessuto. Bianchi anche cifre arabe e indici. Le lancette a foglia di ore, minuti e secondi sono rodiate, mentre la lancetta centrale GMT è blu.

Il movimento automatico offre una riserva di carica di 42 ore e una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora). L’orologio si indossa con un cinturino intercambiabile in lana Super 120 blu Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate e fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno consente di sostituirlo senza attrezzi particolari. È accompagnato da un secondo cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Anch’esso intercambiabile, si sostituisce senza attrezzi particolari grazie all’affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno.

Classima capsule edition Automatico, Bilanciere a vista e Riserva di carica (M0A10718)

Questo segnatempo dal design visivamente forte colpisce per il quadrante grigio satinato soleil decorato con linee diagonali, sul quale si contrappongono, l’uno di fronte all’altro, il bilanciere e lo scappamento, visibili a ore 12, e l’indicatore di riserva di carica, visibile a ore 6. Da una parte e dall’altra, ore, minuti e secondi sono indicati da cifre arabe e indici bianchi, lancette a foglia dorate e una minuteria bianca e dorata.

La cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido, che racchiude un movimento automatico con riserva di carica di 42 ore e frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora), misura 42 mm di diametro e 10,1 mm di spessore. È protetta da un vetro zaffiro antigraffio, come il fondello, personalizzabile con un’incisione. Accompagna il segnatempo un primo cinturino intercambiabile in lana Super 120 marrone Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate e fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Può essere sostituito, senza attrezzi particolari, grazie ad un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno. In dotazione anche un cinturino intercambiabile supplementare in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile, dotato anch’esso di un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno che consente di sostituirlo senza attrezzi particolari.

Classima capsule edition Manuale con quadrante Scheletrato e Piccoli Secondi (M0A10735)

Estremamente grafico con il suo movimento manuale scheletrato, i piccoli secondi a ore 6 e il quadrante in vetro zaffiro blu con réhaut nero, questo segnatempo rappresenta la sintesi di tutto il savoir-faire stilistico e tecnico di Baume & Mercier. Le cifre arabe e gli indici sono rodiati, così come le lancette a foglia di ore, minuti e piccoli secondi. La minuteria invece è bianca. La cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido è declinata nella versione da 42 mm di diametro e 8,95 mm di spessore. È protetta da un vetro zaffiro antigraffio, come il fondello, personalizzabile con un’incisione. Il movimento offre una riserva di carica di 46 ore e una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora).

Due cinturini intercambiabili, dotati di un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno che consente di sostituirli senza attrezzi particolari accompagnano questo modello: il primo è realizzato in lana Super 120 blu scuro Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate; il secondo è in alligatore nero. Entrambi sono muniti di fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile.

La Collezione Classima non smette mai di arricchirsi, affermarsi e diversificarsi. La sua sobrietà è una fonte d’ispirazione inesauribile e uno spazio che accoglie le storiche aspirazioni di Baume & Mercier: creare un’orologeria di qualità come un oggetto di design. È il regalo ideale in ogni occasione e conquisterà gli appassionati di tecnica orologiera come gli amanti dell’estetica.

I tre segnatempo associano, con grande maestria, le complicazioni più utilizzate nel quotidiano. Ma Baume & Mercier si è spinta ancora oltre nell’animare la Collezione Classima. Orologi GMT con bilanciere a vista e riserva di carica o scheletrati con piccoli secondi conquisteranno il pubblico sia per la loro finalità pratica sia per il fascino estetico.