Beauty routine: come scegliere i prodotti da usare

Oggi si parla molto spesso di beauty routine, sui social con tantissimi consigli che arrivano da parte delle influencer, online e anche in tv come in radio. A noi italiani piace utilizzare tantissimi termini inglesi, ma in questo caso non parliamo altro che di un appuntamento quotidiano con il proprio corpo, valido per le donne quanto per gli uomini. Un momento tutto per sé per coccolarsi e prendersi cura del viso, dei capelli e del corpo in generale, così da avere una sensazione di benessere interiore e un ottimo risultato esteriore.

Ognuno ha degli “strumenti” cari e fedeli che usa ogni giorno, da quelli più blasonati a quelli di nicchia, ma come scegliere, in questi casi, i prodotti da utilizzare per la propria beauty routine? I fattori che influenzano la scelta possono essere diversi: da quelli che prendono ispirazione dal mondo della natura come i prodotti per il corpo Natural Beauty per una routine di bellezza sana ed efficace, a quelli che vanno selezionati in base alla stagione, ma anche a seconda delle esigenze e delle richieste che arrivano dal proprio corpo.

Beauty routine: differenze in base alle stagioni

La beauty routine non può essere sempre la stessa in ogni momento dell’anno. In estate il corpo non ha le stesse esigenze che arrivano con la stagione fredda. Ecco allora che i prodotti essenziali da scegliere in inverno variano rispetto a quelli necessari per difendersi dal caldo. Il problema principale è la disidratazione che riguarda soprattutto la pelle e i capelli.

Ecco allora che prodotti come un bagnoschiuma idratante o una crema corpo e mani della stessa formulazione riescono a proteggere la pelle compensando la perdita di elasticità e morbidezza. Uno stick labbra, inoltre, agisce non solo sulla secchezza ma anche sulle spaccature e le pellicine che nel periodo freddo la fanno da padrone. Non da meno sono i capelli, che hanno necessità di essere protetti e ammorbiditi con una maschera ad hoc.

In estate, invece? Tutta un’altra storia. Si parte con un bel profumo che dona vitalità, una crema corpo che rinfresca e ammorbidisce la pelle che è rimasta al sole per troppo tempo e anche un olio da spalmare su tutto il corpo, ottimo da vaporizzare anche sui capelli.

Altri fattori da considerare

Un’ulteriore scelta sui prodotti beauty va fatta anche in base alle caratteristiche del proprio corpo. Il tipo della pelle e dei capelli, soprattutto, “impongono” trattamenti diversi. Oggi, infatti, le cosmesi si è decisamente specializzata proponendo delle formule ad hoc per ogni tipo di esigenza: dal trattamento dei capelli ricci a quelli lisci, da quelli fini ai crespi, fino alle chiome decolorate.

Anche per la pelle è lo stesso, facendo distinzione tra pelli giovani e mature, ma anche secche, grasse e miste. Ogni donna ha necessità diverse che se trattate con i prodotti ad hoc possono portare risultati evidenti e duraturi.

Infine, c’è anche la possibilità di affidarsi ai prodotti che si ispirano alla natura, non solo fragranze ma anche formulazioni realizzate con ingredienti naturali che puntano a un’azione più incisiva. La scelta è ampia, così vasta che ognuno può “costruire” come desidera la propria beauty routine.