Chance Crèmes Mains Parfumées firmate CHANEL

Tre creazioni profumate, in edizione limitata, per esaltare il ricordo della fragranza CHANCE de CHANEL e idratare le mani con una formula dalla consistenza fine e leggera che si fonde delicatamente sulla pelle. Grazie al pratico formato da viaggio, i tubetti sono perfetti da portare sempre con sé in borsa, per un nuovo gesto di profumazione da ripetere in ogni momento della giornata.

Questo coffret dedicato all’idratazione per le mani esalta le note fiorite delle tre fragranze: CHANCE, CHANCE EAU FRAÎCHE e CHANCE EAU TENDRE.

Crèmes Mains Parfumées CHANCE avvolge la pelle con un profumo fiorito-speziato in cui si uniscono la bacca rosa, la nota di gelsomino e il patchouli ambrato.

Crèmes Mains Parfumées CHANCE EAU FRAÎCHE, gioiosa e frizzante, esalta gli accenti agrumati della nota di cedro illuminando il cuore di gelsomino, per poi affermare gradualmente sulla pelle l’eleganza di una vibrante nota boschiva.

Crèmes Mains Parfumées CHANCE EAU TENDRE cela la sua delicata nota di gelsomino in una nuvola di morbide note muschiate, impreziosite da un accordo delicatamente fruttato di pompelmo e mela cotogna.