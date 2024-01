A96-01, le prime foto del nuovo modello di Arcadia Yachts

Per la prima volta le immagini di A96-01, la prima unità del più recente modello di Arcadia Yachts, presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2023.

L’innovativa imbarcazione di 29 metri, di cui sono già state vendute due unità, vincitrice del premio “Innovation Trophy” per yacht tra gli 80 e i 98 piedi ai World Yacht Trophy e finalista ai BOAT International Design & Innovation Awards nelle categorie Best Interior Design e Eco, è l’epitome della filosofia costruttiva del cantiere e rappresenta il più grande risultato della ricerca di un benessere olistico che passa in primo luogo per un profondo contatto con la natura.

Per questo gli ampi spazi dello yacht sono tutt’uno col panorama circostante, mentre concept, linee esterne e tecnologia di bordo sono stati ideati in ogni dettaglio per favorire un wellbeing autentico e profondo. Dalla spiaggetta di poppa alla prua è un susseguirsi di ambienti in continuità tra loro per permettere all’armatore di scegliere tra la convivialità del Main Deck, una maggiore discrezione nell’Upper o la totale privacy della zona di prua. Le porte scorrevoli garantiscono versatilità e nei saloni di Main e Upper Deck è possibile far scorrere le pareti laterali e di poppa per trasformarli in spazi all’aria aperta.

L’interior design di A96-01 è firmato da Igor Lobanov che, ispirandosi all’Art Déco e alla ricerca del benessere, ha tracciato curve slanciate e superfici laccate scure. Lo yacht propone cinque cabine, un altissimo livello di servizio e un sistema propulsivo e di stabilizzazione di ultima generazione.