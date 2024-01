Giorgetti: il design va in scena in occasione di IMM Köln e M&O Parigi

In occasione di IMM Köln (14-18/01) e degli eventi parigini di Maison&Objet e Déco Off (17-22/01), appuntamenti di riferimento per il mondo dell’interior design e dell’home decoration, Giorgetti presenta i più recenti prodotti e le novità della collezione Atmosphere. A fare da cornice alla presentazione, gli Store Giorgetti di Colonia e Parigi.

Giorgetti Colonia propone un’ambientazione a 360 gradi, disposta su due livelli, per un viaggio nell’abitare contemporaneo. Gli spazi domestici curati in ogni dettaglio, dal living alla sala da pranzo, dallo studio alla zona notte, definiscono l’abilità del brand nel proporre soluzioni abitative, raffinate e funzionali, che possano soddisfare con coerenza stilistica ogni esigenza progettuale.

A metà tra una raffinata boutique e una galleria di design, a due passi dallo storico Café de Flore, nell’elegante quartiere di Saint-Germain-des-Prés, Giorgetti Parigi, con i suoi due piani affacciati su Rue de l’Abbaye, invita a scoprire il lifestyle firmato Giorgetti.

In questi spazi eleganti e sofisticati, le proposte della collezione Giorgetti 2023 raccontano la capacità dell’azienda di disegnare progetti architettonici completi per offrire al proprio cliente un progetto d’interior totale.

Prodotti versatili dal carattere elegante e deciso ma inconfondibile, che in un dialogo tra artigianalità e tecnologia produttiva, si contraddistinguono per l’altissima qualità dei materiali, lavorazioni sartoriali e una ricerca maniacale su finiture, forme, texture e colori.

Tra le più recenti novità

Oltre alle proposte della collezione Atmosphere, alcuni dei più recenti prodotti e icone Giorgetti. Tra questi il divano modulare Karphi di Carlo Colombo, un sistema contemporaneo che offre la massima versatilità delineando un paesaggio domestico dinamico e mai ripetitivo, accompagnato dal gioco di incastri della nuova collezione di tavolini e pouf Woody & Mia e la madia Kukei di Mauro Lipparini. Un mobile senza tempo che interpreta, nel suo microcosmo, una personale composizione dinamica e variabile, in linea con la contemporaneità del vivere, crea un palcoscenico dal volume leggero ma rigoroso.

Completano gli spazi anche le poltroncine Hero di Carlo Colombo dalle forme curve e avvolgenti e il tavolino Spark con piano in acero sicomoro e Sapelli con intarsio a scacchiera.

Immancabili l'iconici calcetto 90° MINUTO in cristallo e cuoio, con manopole e giocatori in pau ferro e frassino e la poltrona Hug design Rossella Pugliatti, capolavoro di ebanisteria.

Presentate, la collezione di wine-bag in pelle FILARE 24 con interno termico e cinghia regolabile per trasportare le bottiglie a mano o a spalla e la collezione di fiori in ceramica FLORA dell'artista Roberto Cambi. Come piccole sculture, catturano nella materia ceramica il sensualismo floreale a formare un giardino fantastico di oggetti meravigliosi che fa fiorire le vetrine dei due store.

