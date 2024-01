Malo Cashmere: la collezione Primavera Estate 24

Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24 di Malo Cashmere. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo e a uno stile effortless chic.

Immagini che evocano la raffinatezza e l’idea di esclusività. Luoghi magici dove la brezza della sera rinfresca la pelle abbronzata delle signore e richiede una stola leggera e allo stesso tempo calda per ripararsi. Un po’ come a Portofino, dove Malo nasce negli anni ‘70, da un’intuizione: realizzare capi caldi ma leggeri, adatti alle fresche brezze estive. Ed ecco che la lana e il cashmere, per lo più di origine scozzese, utilizzato per realizzare maglioni solitamente molto pesanti e in pochi colori standard, lasciano il passo a un cashmere filato in una finezza leggera, proposto in moltissimi colori moda, con uno stile tutto italiano.

Club che vivono anche la Côte d’Azur per spiegarsi su lidi carismatici come Saint-Tropez con note di azzurri polverosi, freschi e sabbie chiare. Così, l’estate e il mare si esprimono in questa collezione in cui lo stile marino si coniuga a uno stile contemporaneo da indossare quotidianamente in ogni luogo, portando con sé il comfort e l’allure di Malo. Il colore azzurro è motivo creativo che racconta la collezione, che gioca con cromie e nuance che ricordano onde del mare e orizzonti che si fondono nei cieli più tersi. Ma anche colori naturali come il sabbia, il marrone caldo e i freschi bianchi per total look raffinati. E ancora, il verde della macchia mediterranea e il lilla dei fiori estivi.

Intarsi che si calano nelle maglie, dove trame di rete e corde marinare creano piacevoli giochi di intrecci. Maglie in cashmere leggero e in cotone morbidissimo vengono realizzate con trame aperte e sgranate come stuoie da spiaggia, mentre i pull si disegnano con righe yatch irregolari che ricordano l’increspatura delle onde all’orizzonte. La maestria di Malo si esprime in una proposta ready-to-wear sempre attenta a una clientela internazionale che ama il bello e il ben fatto, che sa riconoscere la qualità dei dettagli, dei filati e delle lavorazioni Made in Italy.

Per lui

Per lui, il sea wolf jacket in panno cashmere double porta il bottone con tema “à la marinière” che arricchisce anche la giacca donna in doppio petto destrutturata. Sempre per l’uomo il caban in suede superfine, doppiato in cotone, diventa il capo comodo da indossare in ogni occasione anche in viaggio, sulla barca o in auto. Un “lupo di mare” che indossa capi con disinvoltura. Sul morbidissimo cotone indossato a pelle, un capo di cashmere light un po’ over e pantaloni in cotone con risvolto alla caviglia per salvarlo dalle onde del mare. Ma sbarcato alla meta, una giacca destrutturata o un maglione cashmere-seta portato al collo, completano il look da giorno più formale.

Il comfort e lo stile elegante si sposano nelle proposte Malo, dove capi artigianali e ben fatti non rinunciano alla funzionalità. Il punto riso tridimensionale dei caban e delle polo riprende le trame delle stuoie, giochi di micro e macro-punti danno continuità allo stile ricordando le reti marine, mentre le righe navy decorano maglie da uomo da indossare con spirito contemporaneo.

Polo e polo camicia con righe verticali richiamano le sdraio dell’iconico “Le Club 55” di Saint Tropez. Tanto lino, dalle giacche ai pantaloni, dai bermuda, tinte in capo, alle camicie con tintura a freddo effetto “old”. Ritorna l’hand-dye batik nel jersey di cotone, che ricorda le onde del mare, realizzato a mano, legando i capi uno ad uno e immergendoli nel colore tramite un lungo e attento processo di lavorazione.

L’heritage di Malo recupera il punto pallina che ricorda l’increspatura dell’acqua mossa dal vento e realizza polo e camicie in cotone e cashmere, confortevoli e allo stesso tempo raffinate. Il cotone biologico con torsione cablè che rende il filato rotondo e dall’aspetto pulito e lineare da indossare sulla pelle abbronzata insieme ai lini più fluidi e leggeri. Maglie in jersey “ossigeno” dal tocco soffice e leggero e jersey di puro lino tinto in capo che restituisce un effetto fresco e impalpabile.

Per lei

Per lei, capi dall’allure vacanziero ma dal comfort quotidiano. La bellezza dei look si calibra sempre tra una qualità artigianale totalmente Made in Italy e uno stile intramontabile, in cui l’allure dal sapore Italo-francese rafforza lo charme. Il ready-to-wear propone un cappotto vestaglia in double cashmere superfine, dai colori marini, da indossare a piedi nudi sulla spiaggia deserta alle prime luci dell’alba.

Un leggerissimo suede è la proposta della shirt-jacket e pantalone palazzo da indossare anche in bicicletta con disinvoltura. Abito pareo e ampi caftani in seta habotai tinta in capo dai colori polverosi strizzano l’occhio al tema della collezione con look super chic. La proposta maglieria si sviluppa tra capi di cashmere dalla vestibilità rilassata sino alla vestibilità più femminile che segue la silhoutte senza segnarla. Righe disomogenee come onde del mare cadono sul cardigan lavorato compatto, ottimo alleato per le serate più fresche.

Queste particolari righe irregolari debitamente studiate e calibrate, nascono da infinite prove e studi per raggiungere il risultato finale. I colori nella proposta più estiva si fanno più intensi. Il marrone da indossare sulla pelle abbronzata abbinato al lilla, tutto attraversato dai toni del bianco, dei sabbia e delle infinite sfumature di azzurro. L’artigianalità dei prodotti Malo si manifesta in tutti i dettagli, come i bottoni, resi ancora più ricchi grazie al lavoro manuale di rivestimento, uno ad uno, in cotone rasato tono su tono.

Il cappotto con collo sciallato in lavorazione double, capo iconico del brand, rappresentativo delle alte maestranze e della tecnica modellistica. Le maglie e gli abiti presentano aperture laterali o sulle spalle, gli scolli a barca sulle vestibilità femminili e multifunzionali, dettagli che scoprono le spalle ai raggi del sole. In cotone cablè, che restituisce un effetto pulito e rotondo, sono stati realizzati polo, abitino e bomberino, super femminili, con polsini a contrasto.

Anche qui sono stati realizzati i bottoni rivestiti in maglia con un’impuntura a contrasto colore che richiama i dettagli dei polsi, i colli sono arricchiti da un punto gambero realizzato a mano. Anche per la donna tanto lino: dai bermuda, ai pantaloni palazzo, dalla gonna pareo, all’abito spolverino e chemisier. Dalle silhouettes sinuose e dai dettagli femminili di intrecci che ricordano i nodi marinai troviamo poi il cotone crêpe stretch lavorato in punto tessuto.

Una lavorazione molto preziosa che crea un prodotto strutturato dalla texture compatta, regalando un’immagine pulita, quel concetto di less-is-more che caratterizza il codice stilistico di Malo con accenni di femminilità. E ancora, la seta mulberry, una seta pregiatissima che dona un effetto morbido e scivolato. Capi rasati semplici e puliti dalle vestibilità lineari da indossare con nonchalance, dai colori che spaziano dal verde marino più intensi all’ottanio scuro.

La seta mulberry trova uno sviluppo importante nelle maglie rasate che creano giochi di trasparenze e sovrapposizioni lavorate sulla finezza 18, capi morbidi e impalpabili com’è la caratteristica di questa seta. Giochi di trasparenze sinuose, abiti, gonne e maglie dall’effetto morbido e scivolato, sempre all’insegna dall’eleganza raffinata.

Inoltre, grazie alle forme morbide, disinvolte e piacevolmente rilassate dei suoi capi, Malo è sinonimo da sempre di genderless. Ed ecco che, anche nella collezione PE24, non mancano le proposte genderless: il girocollo e il cardigan in catenella di cotone e cashmere, con una treccia trasportata che ricorda le conchiglie marine a ventaglio. La tramatura è aperta per rendere la maglia leggera e adatta alla stagione calda. Il caftano in cashmere finezza 7 con una mano leggera e vaporosa, dalla vestibilità over con cappuccio dall’allure informale e moderno da interpretare con un jeans confortevole o un pantalone comodo bianco per ripararsi dalle fresche brezze primaverili. Interamente senza cuciture lavorato a maglia rasata, il maglione con collo a rollino, in catenella di cotone e cashmere, in finezza 5, ed effetto crespo come le onde del mare.

Anche gli accessori seguono il tema della collezione e si arricchiscono di lavorazioni realizzate a mano. La borsa shopping in rafia è creata interamente a mano all’uncinetto. Ancora intrecci realizzati a mano nel nodo macramè di cotone della pochette con infilatura a mano di nastro di cotone da portare sugli abiti estivi per un cocktail sulla spiaggia così come in città. Ritorna poi l’iconica borsa “Velvet” di Malo in morbida nappa con un restyling mirato a migliorarne la funzionalità per un oggetto dall’uso quotidiano molto versatile. Le maniglie riprendono l’iconico intreccio heritage di Malo in bi-colore realizzato interamente a mano. Infine, cappelli in rafia dalla tesa large ed extra-large con cinturino in pelle.

Nella collezione PE24, troviamo un altro tema centrale per Malo: la sostenibilità. Il cotone biologico certificato GOTS (Global Organic Textile Standard). La certificazione attesta che il contenuto di fibre naturali sia proveniente da agricoltura biologica, che vi sia tracciabilità lungo l’intero processo produttivo, che vi siano restrizioni nell’uso di prodotti chimici e il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva, dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere. Il Global Organic Textile Standard è promosso dalle principali organizzazioni internazionali leader nell’agricoltura biologica, al fine di garantire lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Cotone e cashmere inoltre sono certificati ICEA,

Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, tra i più importanti organismi del settore in Italia e in Europa. ICEA controlla e certifica migliaia di aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, tutelando la dignità dei lavoratori e i diritti dei consumatori, oltre che una produzione biologica e sostenibile. Malo infine non è solo attenta ai filati utilizzati ma anche alle colorazioni impiegate: coloranti certificati GOTS che prevedono sostanze a basso a basso impatto ambientale e meno dannosi per la pelle e la salute; coloranti con estratti vegetali, in particolare per gli azzurri, il grigio-viola, il beige rosato, il giallo curcuma e il rosa.

La collezione PE24 di Malo si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno. Le Club Malo, è allure sofisticata, è eleganza nonchalant, è uno stile effortless chic. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione, tempo e cura sanno restituire.