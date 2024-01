L’Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld nel 2024 festeggia il suo 20° compleanno

L’Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld nel 2024 compirà 20 anni. Per la stagione invernale ha voluto rinnovarsi grazie all’ampia ristrutturazione dell’intero ristorante dell’hotel e il nuovo “look and feel” della lobby, bar e lounge con caminetto. Tra le particolarità del progetto di rinnovo si distingue l’elaborata nuova costruzione di un’estesa vetrata che si allunga verso la natura come se fosse un dito che vuole mostrare il paesaggio esterno.

L’Aqua Dome fonde la natura con l’architettura. Ben 4 milioni di euro sono stati investiti per un’accoglienza completamente nuova e un’esperienza culinaria contemporanea, con una visione incentrata sulla massima qualità. “Vogliamo trasmettere la sensazione di soggiornare nel cuore delle Alpi, ma anche fornire un’ispirazione moderna”, afferma l’amministratrice delegata Bärbel Frey. La vista all’esterno, dalle cinque aree ristorante, sul mondo alpino di alta montagna è incomparabile: ogni ambiente è stato progettato in modo diverso in termini di colori e materiali. Qui il “prato verde” incontra la “genziana” alpina e il tipico “mirtillo rosso” della Ötztal.

Tuttavia, pur ispirandosi alla natura regionale, gli interni moderni ed eleganti creano un’impressione generale di chiaro stampo cosmopolita. Perché i contrasti hanno sempre dato all’Aqua Dome quel qualcosa di speciale da cui il corpo e la mente possono trarre forza e relax: “Lift You spirit” è il motto di uno dei migliori centri termali delle Alpi. Un deciso verde erba e il rosso scuro dei mirtilli rossi, conosciuti anche come “Granten” nella Ötztal, dominano come accenti colorati in mezzo a sottili toni naturali in due delle nuove aree ristorante. L’Aqua Dome è circondata dalla vegetazione alpina e dai prati verdi apparentemente infiniti che si trovano a valle, in contrasto con le cime di 3000 metri che gli fanno da cornice.

Il nuovo ampliamento panoramico dell’area ristorante “Enzian”, interamente vetrato, che si estende verso l’esterno porta la natura all’interno. Qui i cuscini di un vivace blu genziana si armonizzano con le delicate tonalità del marrone e del verde, mentre una grande panca fiorita nel ristorante “Blumenwiese” invita a cenare. O per vedere la coppia di aquile che si è stabilita qui. Infine, la tipica stube tirolese è stata ammodernata come quinta area ristorante dall’aspetto discreto e tradizionale. Anche se molte ispirazioni sono state prese in prestito dalla natura, gli interni e i materiali, dalla pelle e dal feltro ai tessuti di lana di alta qualità, trasmettono un carattere urbano-moderno che offre agli appassionati di design un vero e proprio effetto sorpresa.

L’Aqua Dome non è solo considerato uno dei migliori punti di riferimento per il benessere, ma anche il resort termale delle Alpi più emozionante dal punto di vista architettonico, ispirato alla natura della Ötztal. E non solo nella pluripremiata SPA 3000, ma anche nelle aree ristorante, recentemente ristrutturate e ampliate, e nella hall d’ingresso con bar e lounge con caminetto dell’hotel 4 stelle superior. Il gruppo di proprietari che comprende Bergbahnen Sölden, Raiffeisen-Landesbank Tirol, le banche Raiffeisen regionali, il Gruppo Ortner e il comune di Längenfeld punta su un’esperienza di design e di qualità con la ristrutturazione.

La ristrutturazione crea anche più spazio libero tra i tavoli: “Gli ospiti apprezzano anche una maggiore privacy nel ristorante”, spiega Bärbel Frey. Le diverse altezze delle sedie offrono varietà e una migliore visione dell’ambiente naturale circostante. “E il nuovo buffet può essere raggiunto altrettanto rapidamente da tutte e cinque le aree di ristorazione”. Un nuovo ristorante-giardino è il luogo dedicato agli amanti dell’aria aperta. In tutti i ristoranti è possibile gustare la cucina dell’arco alpino. Uno scambio culturale culinario, anche vegano e vegetariano.

Infine, il nuovo bar arrotondato fa bella mostra di sé nell’atrio con un ampio spazio aperto, anche verso l’alto. Il risultato è che il nuovo “look and feel” è leggero, fresco e moderno, spazioso e strutturato allo stesso tempo. Con un tocco di atmosfera da grande città, che crea un contrasto emozionante nel mezzo della Ötztal.

Il nuovo bar sarà un punto di ritrovo per la socializzazione durante tutto il giorno, dai giochi con i bambini alle chiacchiere con gli amici, fino al gin serale, sempre accompagnato da eventi musicali. Chi preferisce un’atmosfera più romantica può accoccolarsi sulle poltrone di design italiane nel nuovo lounge con camino e assaporare un buon bicchiere di vino dai nuovi frigoriferi. Preferibilmente uno Chardonnay proveniente dai vigneti di Peter Zoller ed Elisabeth Saumwald ad Haiming in Ötztal.