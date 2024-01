Les Beiges de Chanel HEALTHY WINTER GLOW

Volteggiare sul ghiaccio, giocare coi fiocchi di neve che danzano nell’aria e si sciolgono sulla pelle riscaldata dal dolce sole invernale… Nel 2024, l’iconica gamma Les Beiges de CHANEL volge lo sguardo per la prima volta agli sport invernali. Un biglietto di sola andata per le cime innevate, con un colorito naturalmente fresco e delicatamente rosato, come dopo una giornata in montagna.

Con un’alta concentrazione di pigmenti colorati e madreperlati, il nuovo Les Beiges Blush Belle Mine D’hiver veste gli zigomi con un luminoso tocco di colore sin dalla prima applicazione, per un effetto fresco immediato. Intense e raffinate, le sue tre nuance (rosa fresco, corallo e rosa malva) donano alle guance un roseo colorito naturale, come al ritorno da una passeggiata tonificante all’aria aperta.

La consistenza in polvere, cremosa e madreperlata, riflette istantaneamente la luce, per un colorito luminoso e naturale. Questo blush, arricchito con olio di ricino, offre una sensazione di confort ottimale, ed è perfetto per dare al viso un aspetto roseo, fresco e radioso, garantendo una lunga tenuta.

Una pelle radiosa. Una carezza iridescente. Un velo luminoso. La base illuminante LES BEIGES BASE

BELLE MINE D’HIVER, dalla consistenza fresca e cremosa, si fonde sulla pelle per ravvivare il colorito in inverno, attenuare le imperfezioni e rimpolpare la pelle. Disponibile in tre tonalità (bianco dai riflessi lilla, beige ghiaccio dai riflessi pesca e rosa-beige ramato), crea un gioco di trasparenze ispirate al modo in cui la luce riverbera sul ghiaccio e sulla brina.

Nel cuore della formula è racchiusa una miscela di olio ai fiori di gelsomino, olio di semi di camelia e acido ialuronico, per un’idratazione e un confort duraturi. Arricchita con microalghe blu, la sua formula offre anche una protezione antiossidante per contrastare le aggressioni esterne. La pelle risplende sin dalla prima applicazione.

Nuova creazione dalla consistenza in polvere finissima, la versione in edizione limitata di LES BEIGES PALETTE REGARD BELLE MINE NATURELLE si fa ancora più intensa per far brillare tutti gli sguardi nella stagione invernale. Vivace e delicata, la palette rivisita cinque sfumature di rosa sotto il segno della freschezza e di una delicatezza estrema.

Al suo interno sono racchiusi un beige rosato, un rosa satinato con delicati accenti blu e un rosa pallido, abbinati a una nuance viola melanzana con madreperle rosa e a un rosa antico intenso con accenti marroni. Queste tinte delicatamente madreperlate si applicano sulle palpebre con un gesto libero e spontaneo, grazie all’applicatore in spugna e al pennello blender integrati.

Quest’inverno ROUGE COCO BAUME si declina in nuove tinte vibranti, arricchite da una formula skincare dalla consistenza fondente che scorre sulle labbra e le idrata istantaneamente grazie a un complesso Hydraboost composto da cere naturali. Da un rosa tenue fresco a un beige ghiaccio con una punta di malva, passando per un rosa intenso dagli accenti marrone, le labbra si vestono di una brillantezza senza eguali, che esalta la luminosità del colorito.

La dolcezza dell’inverno si ritrova anche in due nuovi LE VERNIS: un bianco candido, delicato quanto un fiocco di neve, e un rosa satinato. La loro consistenza sorprendente cattura la luce per dare un tocco di raffinatezza fin sulla punta delle dita.