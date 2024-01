Casilda, l’iconica collezione extra-soft di Talenti

Diventata una vera e propria icona dell’outdoor living, la collezione Casilda firmata da Ramón Esteve per Talenti torna in una nuova versione confermando la visione di un brand che coniuga design e praticità, eleganza e semplicità per un outdoor unlimited.

Nata dall’idea di scomporre il mobile classico senza rinunciare a uno stile contemporaneo, il primo extra-soft tra i divani da esterno, si veste di ottanio con finiture in pietra lavica, enfatizzando il sofisticato minimalismo della seduta, ma regalando una ventata di freschezza e attualità cromatica.

La struttura delle poltrone e del divano, raffinata e leggera, mette in evidenza gli elementi imbottiti, conferendo un sottile carattere industriale che in questa versione viene enfatizzata. La rigida geometria del telaio in acciaio verniciato a polvere e delle cinghie in tessuto, contrasta con i morbidi cuscini di grandi dimensioni che assicurano una seduta incredibilmente confortevole.

I listelli che compongono i braccioli delle sedute living e pranzo, soddisfano ogni necessità grazie alla vasta gamma di materiali tra cui è possibile scegliere: legno di Accoya in duplice colorazione iroko e sassofrasso, travertino, anch’esso in doppia finitura titanio e silver, e pietra lavica, ceramizzata in vetro nell’elegante sfumatura green-fog, la cui particolarità sta nella lavorazione totalmente artigianale, a cui si deve il caratteristico effetto cracklé.

I tavoli, da pranzo e coffee table, sono caratterizzati da top in listelli di legno di accoya alternati ad elementi in travertino, in base alla tonalità della struttura in acciaio. Novità di quest’anno è il top del tavolo pranzo totalmente composto da listelli in pietra lavica, per uno stile moderno che si fonde con la lavorazione della ceramica tipica della tradizione italiana.