Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask, l’ultima innovazione di La Prairie

La Prairie presenta la sua ultima innovazione in materia di Haute-Rejuvenation: Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask, ispirata ai trattamenti estetici più richiesti. Utilizzando una tecnologia brevettata a macro-infusione, questo potente trattamento notte a due fasi rigenera la pelle per un effetto rimpolpante istantaneo e riattiva il processo di ringiovanimento cutaneo.

Questa rivoluzionaria innovazione è stata creata seguendo i principi della Scienza della Haute-Rejuvenation di La Prairie, che mira a potenziare e riattivare la naturale capacità di ringiovanimento della pelle.

Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask segna un nuovo traguardo nella scienza dell’Haute-Rejuvenation, offrendo risultati visibili dopo una sola applicazione. Questa potente innovazione è supportata da una rivoluzionaria Tecnologia a Macro-Infusione brevettata. Un processo esclusivo che consente una penetrazione efficace di biomolecole ad alto peso molecolare nella pelle, per benefici immediati. Fino a questo momento, biomolecole grandi come l’acido ialuronico e il collagene non riuscivano a permeare la barriera cutanea senza l’aiuto di procedure estetiche. L’effetto della rivoluzionaria Tecnologia a Macro-Infusione è ulteriormente potenziato dagli ingredienti attivi chiave della scienza dell’Haute-Rejuvenation: il Multi-Peptide al Platino e il Complesso Cellulare Esclusivo™ di La Prairie. Grazie alla loro sinergia, la Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask stimola il processo di ringiovanimento della pelle.

La Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask è il trattamento notturno in due fasi pensato per agire nel momento più attivo del rinnovamento cutaneo.

FASE UNO: RICARICA

Racchiuso in eleganti fiale monodose per preservarne l’integrità, il Concentrato Ultra-Potente ricarica immediatamente la pelle con due componenti essenziali, Acido Ialuronico ad alto peso molecolare e Collagene. Insieme, contribuiscono ad aumentare l’idratazione della pelle, e le donano volume e morbidezza, grazie alla Tecnologia a Macro-Infusione.

FASE DUE: RIATTIVA

Custodita nell’iconico contenitore a forma di diamante della collezione Platinum Rare, la Crema Ultra-Sensoriale trattiene Acido Ialuronico, Collagene e Ceramidi all’interno della pelle, favorendo la riattivazione dei processi chiave di ringiovanimento. Durante la seconda fase, grazie alla crema, i benefici immediati forniti dal Concentrato Ultra-Potente vengono supportati e mantenuti, assicurando un aspetto ringiovanito della pelle nel corso del tempo. Utilizzati insieme, notte dopo notte, il Concentrato e la Crema levigano e riempiono immediatamente la pelle, ripristinandone compattezza ed elasticità. Nel lungo termine, la barriera cutanea viene rinforzata, e la giovinezza della pelle viene così custodita al suo interno, per sempre.

Il contenitore e le fiale della Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask sono stati studiati con una visione sostenibile. Il contenitore della crema può essere ricaricato, il suo rivestimento esterno e il tappo sono stati concepiti per essere conservati all’infinito, mentre le fiale sono completamente riciclabili. Una volta finiti, è possibile acquistare la ricarica e le nuove fiale presso i rivenditori La Prairie e sul sito ufficiale.