I segreti del sonno perfetto al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Consapevole dell’importanza di un buon riposo notturno e sempre pronto a offrire ai propri ospiti le migliori esperienze in linea con le necessità più attuali, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel ha creato una serie di proposte il cui scopo è di agevolare un sonno profondo e ristoratore, e ideali per il periodo in cui, archiviati i festeggiamenti, si desidera tornare alla routine di tutti i giorni in forma smagliante.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che il riposo adeguato contribuisce al benessere generale, alla salute della pelle e al rinnovamento cellulare. Il riposo profondo è il momento in cui il corpo e la mente si rigenerano: dormire bene è importante per le funzioni cognitive superiori, influisce sull’equilibrio degli ormoni nel corpo, è essenziale per ridurre lo stress e l’ansia e, infine, la pelle beneficia enormemente da un sonno di qualità, perché durante la notte il corpo produce collagene, un elemento chiave per la salute della pelle.

A volte bastano pochi accorgimenti per ottenere un sonno dalla qualità migliore. In quest’ottica, al Cavalieri Grand Spa Club, è disponibile il trattamento “The Kiss of the Good Night Sleep” di Natura Bissé, basato sulla cronocosmetica – un approccio tecnologico pionieristico che sincronizza gli effetti della skincare con il nostro ritmo biologico della pelle, particolarmente efficace durante il tempo di riposo. Si tratta di uno speciale protocollo che avvolge viso e corpo per allentare le tensioni e rilassare profondamente: l’ospite viene infatti accolto con il rituale del ritmo circadiano, con il quale la terapista opera alcune prese di contatto con il cliente in senso antiorario, per “fermare il tempo” e ottenere un rilassamento maggiore, per poi iniziare il trattamento vero e proprio.

Un massaggio defaticante concentrato su schiena e spalle, utilizzando Diamond Well-Living The Dry Oil De-Stress, così da stimolare il turnover cellulare. Segue l’applicazione di Diamond Extreme Oil, dall’efficace azione notturna basata sulla cronocosmesi per allinearsi con il ritmo biologico della pelle: ne potenzia i processi di rigenerazione e fornisce nutrimento e compattezza grazie a un mix di oli nutrienti e revitalizzanti. Si procede poi con Diamond Cocoon Experience Balm Mask, dalla specifica azione detox e antiossidante, che elimina ogni traccia di aggressione dall’inquinamento, rigenera e fortifica la naturale barriera protettiva della pelle. L’esperienza si conclude con il rituale circadiano in cui la terapista esegue le prese di contatto in senso orario, per “riattivare il tempo”.

Anche il Tiepolo Bar & Lounge si prende cura del benessere dei suoi ospiti, con una selezione di infusi e drink in grado di conciliare un buon sonno. Ad esempio, propone il Lavander Honey Cream composto da Vodka Organica VKA, crema di latte, sciroppo alla lavanda e albume. Un piacere da gustare lentamente e un modo per premiarsi, con un effetto distensivo garantito grazie alla presenza nella panna del triptofano – precursore della serotonina- e del profumo della lavanda dalle note proprietà rilassanti. Un cocktail perfetto per concludere la giornata alleviando lo stress e conciliando il riposo.

Infine, per gli ospiti delle camere e delle suite dell’albergo è disponibile un ampio menù dei cuscini, in modo che ognuno possa scegliere il guanciale migliore per la notte: dalla pula di grano saraceno – che ha un effetto positivo per i vasi sanguigni ed è indicato se si soffre di dolori cervicali, ai fiocchi di kapok – ideale per chi soffre di allergie, reumatismi e artrite, alla pura lana vergine e fibra – che assicura un perfetto isolamento termico, al rotolo di piuma alla francese – adatto a una comoda lettura. La selezione è davvero ampia e per tutte le esigenze, con un personal assistant a disposizione per fare la scelta migliore.