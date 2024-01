Doxa e Pratico, le nuove cabine armadio di Tomasella

Nel contesto domestico le cabine armadio riflettono sempre più il gusto e la personalità di chi le utilizza. Questi spazi intimi, progettati per riporre i capi e gli accessori con ordine e bellezza, sono una vera e propria espressione di stile. Le nuove cabine armadio Doxa e Pratico di Tomasella con il loro design minimalista rispondono a questa esigenza dell’abitare contemporaneo, rappresentando il perfetto incontro tra funzionalità ed estetica.

La versatilità delle proposte modulari dell’azienda è l’elemento distintivo che consente un’attenta personalizzazione delle soluzioni a catalogo, garantendo il massimo in termini di qualità e di esperienza.

Doxa di Tomasella

Doxa è una cabina armadio composta da moduli a giorno, fianchi e divisori tra i quali è possibile inserire ripiani, cassetti, accessori e attrezzature. Ha la particolarità di avere il fianco con profondità ridotta che non copre tutta la profondità della cabina, rendendola più leggera a livello visivo. Estetica, funzionalità e modularità per un modello dal carattere distintivo per spazi contemporanei.

Doxa è disponibile in diverse finiture e colori per una massima personalizzazione.

Pratico di Tomasella

Pratico è una cabina armadio composta da boiserie personalizzabili in diverse finiture o grafiche stampate, sulle quali possono essere posizionate diverse soluzioni di attrezzature pensate per adattarsi a qualsiasi esigenza: cassettiere sospese o a terra, ripiani con Led o accessori estraibili.

Tomasella propone Pratico anche con un’isola attrezzata che si compone di cassetti, vani a giorno e piani di appoggio su entrambi i lati che permette di organizzare tutto al meglio. Il top della cassettiera isola in vetro fumé crea un ricercato effetto vedo-non vedo che permette di esporre accessori e altri oggetti senza metterli troppo in mostra. Una soluzione perfetta per tenere a vista le cose che si utilizzano di più e un dettaglio raffinato per completare lo stile dell’arredo.