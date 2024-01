All’Hotel Promessi Sposi, sul Lago di Como, la pausa ideale dal caos della grande città

L’Hotel Promessi Sposi accoglie tutto l’anno i suoi ospiti con eleganza e raffinatezza in ogni dettaglio. In particolare, nei weekend per chi cerca la fuga ideale dalla vita caotica di tutti i giorni delle grandi città, grazie alla sua imperdibile proposta romantica di benessere con gusto coronata da un programma di attività outdoor sul Lago di Como.

Nel cuore di Malgrate, a breve distanza da Lecco, l’hotel Promessi Sposi è più di un semplice albergo di soggiorno, ma un’oasi di lusso discreto. Con i suoi trattamenti benessere personalizzati, l’hotel si propone come rifugio elegante dove ogni dettaglio è curato con estrema attenzione.

Tutto questo è frutto della visione lungimirante dell’imprenditore Fabio Dadati che insieme alla moglie Sabrina Frigerio ha dato, con la rinascita dell’Hotel Promessi Sposi ad aprile di quest’anno, un nuovo impulso all’offerta alberghiera e ristorativa di alta qualità. In più offre le esperienze outdoor di una destinazione turistica, come il Lago di Como, di grande fascino apprezzata sia per la sua bellezza naturale che per la sua ricca storia e cultura. Un luogo che si veste di magia nel mese di dicembre, con luci, musica a tema e numerosi eventi per la gioia di grandi e piccoli.

Varcare la hall dell’Hotel Promessi Sposi è il primo passo per immergersi in un’atmosfera da sogno con ambienti raffinati e caratterizzati da un design discreto e accogliente. Le 69 camere, arricchite di dettagli, sono disegnate per offrire agli ospiti il massimo comfort e privacy.

Per le coppie l’Hotel Promessi Sposi propone esclusivi pacchetti per weekend romantici: un soggiorno esclusivo in una delle sue eleganti e confortevoli superior room o suite, una ricca colazione continentale e una cena gourmet al Lisander fine dining restaurant interno, studiata e realizzata con maestria dall’executive chef Biscotti e dalla sua brigata, una vera esperienza che non si dimentica.

L’offerta wellness di alto livello si sviluppa tra il secondo e il terzo piano dell’albergo, dove SPA di 200 mq interni e una terrazza giardino panoramica aspettano gli ospiti che vogliono ritrovare relax e benessere in un ambiente che offre una fusione di lusso e serenità.

La proposta Wellness Day Off è studiata per chi vuole liberarsi dalla quotidianità con un Salt Massage Ritual: un rituale del sale effettuato con le pietre di sale rosa himalayano riscaldate su una piastra; un trattamento con proprietà drenanti, ossigenanti e antinfiammatorie abbinato a un wellness lunch con un menu di due portate, un pranzo leggero senza rinunciare al gusto delle proposte culinarie pensate dall’executive chef Angelo Biscotti.

Per chi è invece alla ricerca di un pacchetto Detox Day che purifichi corpo e mente può provare un trattamento drenante e detossinante con acqua termale e bende, dopo un massaggio linfodrenante. Al tutto si aggiunge una pausa rilassante al People Cocktail Bar con una selezione di squisite tisane servite con una pasticceria di alta qualità.

Entrambi i trattamenti danno accesso alla SPA Comfort, un ambiente caratterizzato da enormi vetrate che permettono di godere di un panorama emozionante, e con sauna, bagno turco, docce emozionali, cascate di ghiaccio, idromassaggio e una terrazza panoramica che guarda il Lago di Como.