Masque Revitalisant au Camélia Rouge N°1 de CHANEL

L’intelligenza della natura influenza da sempre la visione della bellezza secondo CHANEL. È stata questa intelligenza a guidare la creazione dell’ultima generazione di prodotti skincare, che attinge alle straordinarie proprietà rivitalizzanti della camelia rossa: N°1 DE CHANEL.

Nel 2024, CHANEL completa il rituale N°1 DE CHANEL con una maschera che racchiude un’alta concentrazione di estratti di camelia rossa e acidi di fiori di ibisco. La sua texture sorprendentemente fresca, simile a un gel, esfolia delicatamente, uniforma e affina la grana della pelle.

Per la prima volta, la Ricerca CHANEL crea una maschera che unisce l’efficacia dell’estratto di ibisco alla tecnicità di due AHA di origine naturale. Questa doppia combinazione di principi attivi esfolia delicatamente la pelle, favorendo la desquamazione. Come riposata, la pelle è più levigata e più elastica; risplende di giovinezza.

Grazie al savoir faire degli esperti della formulazione CHANEL, la MASCHERA RIVITALIZZANTE alla camelia rossa N°1 DE CHANEL offre una sensorialità inedita, fresca e avvolgente, per un’idratazione e una freschezza immediate.

Sin dalla prima applicazione, l’aspetto lucido della pelle si riduce immediatamente, la grana della pelle è affinata e la visibilità dei pori è attenuata. La pelle è visibilmente più levigata e più morbida.

La maschera si utilizza una o due volte alla settimana: applicare uno strato sottile sulla pelle detersa e asciutta, evitando il contorno occhi. Lasciare in posa 5 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Ma non finisce qui: N° 1 de CHANEL presenta anche tre nuove tonalità di Baume Levres et Joues N° 1 de Chanel. Arricchito con olio di camelia rossa e una cera di origine vegetale, il balsamo multiuso N°1 DE CHANEL è un concentrato di idratazione e colore. La sua formula cremosa e nutriente si fonde sulla pelle esaltando il colore naturale di labbra e guance. Dona alle labbra un effetto rimpolpante. La linea si arricchisce di tre nuove tinte esclusive: Vibrant Coral, un arancione radioso per riscaldare il colorito e valorizzare le labbra con una nuance intensa e luminosa; Ardent Brick, un color mattone-terra di Siena per dare un tocco di vitalità alle labbra e al colorito e Purple Energy, un viola fresco per ravvivare l’aspetto delle labbra e delle guance.