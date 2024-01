Le librerie cierre1972: complementi realizzati con meticolosa cura

L’eccellenza produttiva degli imbottiti firmati cierre1972 viene traslata anche sui complementi. Così l’essenzialità delle librerie proposte dal brand romagnolo, apprezzato in tutto il mondo, diventano esse stesse elementi decorativi che assolvono le diverse necessità, sempre nel tratto distintivo della modularità per adattarsi ad ogni ambiente.

Tre proposte di stile, la più recente, Rook ha segnato la collaborazione con Federico Peri, giovane talento che porta la sua esperienza maturata anche nella progettazione di interni per disegnare una libreria essenziale dai dettagli inaspettati. Altre suggestioni per O e Key nate dal segno caratteristico di Marco Fumagalli che mostra come il design industriale sia profondamente legato all’approccio artigiano nella realizzazione di un manufatto. Visione che viene condivisa anche in cierre1972. La flessibilità produttiva dell’azienda apre così alle infinite possibilità di composizione di un modulo dato a seconda delle necessità, caratterizzato dall’esaltazione della materia.

Rook, design Federico Peri

Il triangolo può essere la tessera perfetta di un mosaico, perché ad essa ne possono essere aggiunte altre e combaciare sempre con perfezione, costruendo strutture lineari. Così la libreria Rook si compone lungo un asse orizzontale e crea eleganti piani di appoggio e la ripetizione verso l’alto di questi tasselli crea una torre sinuosa, di estrema funzionalità ma anche di grande impatto visivo.

Libreria con struttura in metallo verniciato disponibile in 10 diversi colori: dal nero al grigio, dal blu oceano al verde passando dal marrone al bordeaux. Mensole in multi-laminato verniciato opaco negli stessi colori.

Libreria O (design Marco Fumagalli)

O, design Marco Fumagalli Una libreria. Essenziale, ridotta ai minimi termini, però strepitosa nel rendere protagonisti della scena gli oggetti che in essa sono riposti.

Libreria Key (design Marco Fumagalli)

Key, design Marco Fumagalli – Personalissima interpretazione del concetto di modulo. Mai uguale a se stessa, la libreria Key si estende in lungo e in largo. Non ci sono limiti, solo immaginazione.