Roshi: tavolo con base in movimento

Oggi vi segnaliamo l’innovativo tavolo Roshi disegnato dal designer Gino Carollo per Ronda Design. Geometrie variabili. Tavolo da pranzo con base in metallo liberamente configurabile: composta da due supporti, a U e a C, si presenta come dinamica combinazione di forme e prospettive, con i due elementi liberamente abbinabili (due U, due C oppure una U e una C) e fissabili al telaio con possibilità di rotazione intorno all’asse verticale in quattro diverse posizioni. Ampia gamma di materiali

Le numerose combinazioni delle gambe sostengono un piano dalla spiccata matericità, in metallo per un raffinato continuum con la base, in legno per un effetto naturale, nell’elegante versione in ceramica o vetro bianco o nero. Il top è proposto nella forma rettangolare o stondata su due lati.

Un mix di materiali e opportunità di scelta che abbracciano un prodotto polivalente, un tavolo dal design altamente originale e versatile e dall’impattante figura scultorea, adatto ad arredare un’ampia varietà di ambienti dalla curata valenza estetica.

Con Roshi, continua il percorso di ricerca di Ronda Design che amplia costantemente il servizio e l’offerta di prodotti, interamente Made in Italy, focalizzati su un design innovativo, sulla massima libertà espressiva dei fruitori e sulla qualità dei materiali. Scrupolosa l’attenzione dell’azienda nella ricerca di nuovi materiali riciclati o riciclabili e facilmente separabili dal consumatore per una più agevole raccolta differenziata, nonché nella diffusione di una mentalità green anche nella quotidianità aziendale.