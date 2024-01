Pandora: i charm dedicati all’amore

I charm Pandora dedicati all’amore sono perfetti per esprimere i sentimenti più profondi. Con eleganti dettagli questi preziosi pendenti catturano l’essenza dell’amore in modo unico, creando un legame duraturo tra chi li indossa e il proprio cuore innamorato.

Ne è un esempio il Charm Pendente Cuore con Freccia Vetro di Murano realizzato in Argento Sterling 925, raffigurante un cuore in vetro di Murano rosso, colpito da una freccia di Cupido. La freccia compone la parola “love”, visibile attraverso il vetro di Murano, con la “o” a forma di cuore che aggiunge un tocco romantico. Una fila di pavé di pietre di zirconia cubica incolore decora l’anello passante. Regala questo gioiello a una persona speciale come dolce e divertente gesto d’amore; oppure il Pendente Lucchetto Apribile da Incidere

realizzato nell’esclusiva lega metallica placcata oro 14k, il gioiello presenta un disco a forma di lucchetto, con una una pietra di zirconia cubica incolore a forma di serratura sulla parte anteriore. Il lato posteriore può essere personalizzato aggiungendo un messaggio o un simbolo che lo rendano davvero tuo. Inoltre il pendente si apre e si chiude in modo sicuro, permettendoti di inserire al suo interno una piccola fotografia, nota o ciocca di capelli.

L’interno presenta la scritta “TODAY TOMORROW ALWAYS” (OGGI, DOMANI, SEMPRE). Indossalo sulla tua base per charm preferita o donalo a una persona speciale per custodire il vostro amore; e ancora il Charm Pendente “My Love Is Yours” realizzato in Argento Sterling 925 e formato da due pendenti. Il pendente posto davanti presenta un contorno a forma di cuore decorato da una fila di pietre di zirconia cubica incolore, con un piccolo pendente a forma di serratura al centro. Il pendente posteriore è un cuore dipinto in smalto rosso e presenta un intaglio che si abbina perfettamente al pendente a forma di serratura. Sul retro è inciso il messaggio “My love is yours” (Il mio amore è tuo), che lo rende il regalo perfetto per la persona che ami.