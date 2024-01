Preziosi giochi di luce con la nuova vasca da bagno Camelia di Treesse

Da sempre l’effetto fumé è un magico connubio tra leggerezza e mistero, capace di conferire un tocco di eleganza e modernità a qualsiasi oggetto o ambiente. In quest’ottica, Treesse azienda specializzata nella produzione di minipiscine, vasche e saune di altissima qualità, presenta la nuova vasca effetto fumé, Camelia. Un universo intriso di un’atmosfera senza tempo, dove la funzionalità si fonde con l’estetica, creando un’esperienza di bagno avvolta in una sensazione di rigenerante benessere.

Illuminare o farsi attraversare dalla luce, dando vita ad un’affascinante interpretazione del relax: Camelia esplora la potenza espressiva della resina trasparente e delle sue peculiarità, unendola ad una palette dalle tonalità avvolgenti e delicate.

Camelia si distingue per la sua elegante trasparenza, in grado di creare un ambiente unico e suggestivo in ogni bagno. Realizzata con materiali di alta qualità, questa vasca plasma gli spazi con naturale armonia, conferendogli una piacevole leggerezza. La struttura rotonda, unita alla magica traslucenza che la caratterizza, consente alla luce di filtrare attraverso le pareti, generando preziosi giochi d’ombra.

Le linee e il design ergonomico gli permettono di adattarsi con eleganza alle forme del corpo. La nuova vasca di Treesse testimonia l’impegno costante dell’Azienda nell’offrire soluzioni innovative per il benessere a 360°, in grado di diversificare la proposta sulla base delle nuove tendenze dell’abitare contemporaneo.