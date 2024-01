Ringana e la sua cosmetica FRESH

Ringana utilizza ingredienti di alta qualità e fa incontrare la natura con l’alta tecnologia. Così nascono prodotti che si prendono cura della pelle generando un profondo benessere. E con le fredde temperature di questi giorni ecco un aiuto per la pelle di mani e labbra.

FRESH hand balm 125ml, disponibile anche nella versione pocket da 50ml

Per proteggere le mani dal freddo ecco FRESH hand balm, un balsamo al Burro di Tucuma e Capuaçu dall’azione idratante e nutriente, estratti di lampone, mela e pesca che attenuano le macchie, estratto di zenzero antiossidante, abbinato a olio di limone che rilascia una sottile profumazione.

FRESH lip balm 5ml

Si tratta di uno speciale burro di cacao in forma gel, contenuto in un mini flacone airless per salvaguardare la formula FRESH. Le labbra saranno idratate, morbide e nutrite grazie all’olio di Billeri dei prati e cera di bacche. L’acido ialuronico e lo zenzero regalano un effetto volumizzante naturale. Lo zenzero, inoltre, rilascia anche una gradevole profumazione.