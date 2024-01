San Valentino 2024: le proposte genderless firmate Malo Cashmere

Due cuori e un capo: le proposte genderless di Malo sono il regalo perfetto per celebrare il giorno degli innamorati, grazie alle forme morbide, disinvolte e piacevolmente rilassate. E cosa c’è di più romantico di un maglione o una giacca da “rubare” nell’armadio del partner e indossarli come un tenero abbraccio, una dolce carezza sulla pelle?

Ecco le raffinate proposte genderless firmate Malo Cashmere della nuova collezione PE24 “Le Club Malo”:

Cardigan integrale in cotone e cashmere, lavorato con trecce spostate per offrire un senso di leggerezza, in bianco panna. In bianco panna e anche in azzurro intenso, la maglia girocollo in cotone e cashmere, con la stessa lavorazione a trecce.

Giacca in cotone makò a grana di riso, in bianco panna e blu navy. La giacca presenta una costruzione di tipo sartoriale, raffinata e attuale.

Un San Valentino elegante e allo stesso tempo dégagé quello proposto da Malo, per vivere il giorno più dolce dell’anno nel nome dell’alta manifattura italiana e del bello senza tempo.

I capi genderless proposti per San Valentino fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno.

Le Club Malo, è allure sofisticata, è eleganza nonchalant. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione, tempo e cura sanno restituire. Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo e a uno stile effortless chic.