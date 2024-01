Nutriage Oral: il nuovo integratore di Cosmetici Magistrali per un bellezza in & out

In & out. Dentro e fuori. Cosmetici Magistrali, brand nato dalla felice unione tra scienza cosmetica e tradizione galenica, con il lancio di Nutriage Oral, integratore alimentare con acido ialuronico, vitamina C, melatonina e minerali, propone al mercato uno specifico rituale in & out, composto dal nuovo integratore alimentare e dai trattamenti topici.

L’integratore Nutriage Oral è stato studiato per essere utilizzato in sinergia con l’intera gamma dei trattamenti cosmetici antiaging di Cosmetici Magistrali. Contiene Vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle e che insieme a Zinco e Selenio aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Grazie all’esclusiva tecnologia topica Melatosphere® (melatonina incapsulata in olio di avocado, opuntia e rosa mosqueta), la linea cosmetica Nutriage nutre e dona comfort, aiutando a rinforzare e riequilibrare la barriera cutanea delle pelli mature, contrastando i segni di cedimento.

In particolare, gli esperti di Cosmetici Magistrali consigliano l’uso combinato di Nutriage Oral con Nutriage Cream, trattamento nutriente anti-età multi-performance, formulato con l’esclusiva tecnologia Melatosphere.

Fanno parte della linea anche Nutriage Day SPF 30, la crema antiage da giorno con Melatosphere dall’azione intensiva antiossidante e riequilibrante della barriera cutanea, Nutriage Oleoserum, un olio secco e setoso, concentrato di Melatosphere®, che aiuta a contrastare i danni da radicali liberi e favorire l’equilibrio della barriera cutanea, Nutriage Eye Balm, il trattamento per il contorno occhi con azione nutriente, decongestionante e lenitiva.

Per una routine notte mirata, ideale la combinazione sinergica di Nutriage Oleoserum, Nutriage Cream e una capsula di Nutriage Oral, da assumere la sera.

Da gennaio 2024 è disponibile in farmacia il Nutriage Cream Special Pack, che include la Nutriage Cream (50 ml) più un formato ridotto di 6 capsule dell’integratore Nutriage Oral. Da gennaio a maggio, inoltre, in alcune farmacie sarà attiva una speciale promozione: chi acquista un prodotto a scelta tra Nutriage Oral e Nutriage Cream Special Pack riceverà in omaggio la trousse di Cosmetici Magistrali.