FLARE: la capsule in lucite di Draga & Aurel che esplora il potere della rifrazione

Presentata in anteprima a Design Miami/ e Salon Art + Design New York, Flare è la nuova capsule collection di Draga & Aurel che esplora il potere del colore e della rifrazione luminosa attraverso la lavorazione artigianale di un inedito materiale acrilico, la lucite. La collezione è un’esclusiva per la galleria newyorkese Todd Merrill Studio.

Composta da coffee table in sette varianti e un totem-scultura, Flare è il frutto di un appassionato percorso di ricerca dei materiali e della loro capacità di diventare “vivi” attraverso il colore e la luce. Già riconosciuti a livello internazionale come Maestri della resina epossidica ad uso artistico, Draga & Aurel proseguono la loro sperimentazione scegliendo per questo progetto la lucite, un materiale acrilico lavorato a mano con una tecnica inedita. Per la realizzazione di tavolini e totem, Draga & Aurel hanno collaborato con i migliori laboratori artigianali del lago di Como, in Italia, dove gli artisti hanno il loro studio e atelier.

Ispirati dallo studio sulla tridimensionalità del colore dell’artista sud-coreano Jiyong Lee e dalla complessa tecnica compositiva di Vasa Mihich per le sue sculture in acrilico, Draga & Aurel si concentrano sul concetto di rifrazione, che nasce dalla composizione e scomposizione della materia. Le lastre colorate di lucite, di diverse forme e spessore, vengono accostate per ottenere interessanti sfumature e quindi nuovamente tagliate e rincollate per generare su ogni pezzo un fascio di luce inaspettato, una sorta di Epifania per lo spettatore.

Il risultato sono oggetti multi facciali che mutano ad ogni angolazione ed esprimono appieno il concetto di bagliore (flare) che è intuizione, rivelazione e scoperta.