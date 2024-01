Ferulic + HA Serum è il siero viso alla vitamina C e Acido Ferulico

Dall’effetto illuminante e antimacchia, FeruliC + HA Serum è il siero viso pro-collagenico di LeLang Skincare che piace agli uomini perché restituisce vigore giovanile alla pelle, rivitalizza il colorito spento e attenua le discromie cutanee.

Con un’alta concentrazione di Vitamina C e Acido Ferulico, FeruliC + HA Serum deve la sua efficacia all’associazione di questi due attivi, un potente antiossidante naturale, quale la Vitamina C, con l’Acido Ferulico, che aiuta a potenziare l’efficacia degli altri principi attivi agendo come levigatore, uniformando l’incarnato, e leggero esfoliante della pelle.

FeruliC + HA Serum agisce poi da antiossidante in grado di contrastare efficacemente gli effetti dei radicali liberi.

La concentrazione di Vitamina C, inoltre, associata alla presenza di Arginina, permetti a questo siero di aiutare a rinforzare le difese naturali della pelle.

FeruliC + HA Serum di LeLang Skincare contiene anche Acido Ialuronico, utile a stimolare la sintesi del collagene donando alla pelle idratazione profonda e un colorito più naturale.

Da utilizzare come primo step della beauty routine, mattina e sera (l’Acido Ferulico è infatti un ingrediente non fotosensibilizzante), è il siero viso in grado di restituire vigore giovanile alla pelle e di agire da alleato preventivo per l’insorgenza dei primi segni del tempo.

FeruliC + HA Serum di LeLang Skincare è un prodotto cosmetico formulato nel rispetto della biodiversità ed eco-sostenibilità, con materie prime naturali e funzionali, inserite nella percentuale raccomandata.

FeruliC + HA Serum di LeLang Skincare | 30ml | in vendita in farmacia, parafarmacia e online al costo di 52,00 €