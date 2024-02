San Valentino Agnostico Spiced Eau de Parfum di Bullfrog

Da talismano contro l’infedeltà ad alleato della scienza, il pepe è la spezia che ha cambiato la storia del mondo. Dopo aver favorito i commerci e le grandi esplorazioni geografiche nel XV secolo e aver trionfato sulle tavole degli aristocratici, oggi sono i grandi maître parfumeur a perpetuarne lo splendore. Il pepe rosa in particolare galvanizza l’arte alchemica della profumeria per la sua capacità di rappresentare evasione e ottimismo sin dal primo impatto con l’olfatto, in virtù della sua connotazione fresca, a tratti speziata, ma molto pulita e rotonda.

Bullfrog ha scelto di sottolinearne le sfumature più erotiche nella composizione del nuovo Agnostico Spiced Eau de Parfum, rivisitazione dell’iconica fragranza del Balsamo Multifunzione che ha fatto innamorare i clienti Bullfrog fin dal primo giorno del suo lancio. La miscela è resa ancor più decisa e piccante dall’elemi, dallo zenzero e dal tocco balsamico delle bacche di ginepro.

Le note di cuore regalano alla fragranza sensazioni avvolgenti e un carattere intenso e originale grazie al legno di Hinoki, al timo, all’incenso e all’anice stellato, per finire con note di fondo calde e legnose, in cui emergono il legno dicedro, il legno diguaiaco e la fava tonka.

Tra le note di cuore di Agnostico Spiced, che caratterizzano il profumo con la loro persistenza, gioca un ruolo di primo piano il legno di Hinoki. Si tratta di un tipo di cipresso che cresce solo in Giappone: è leggermente legnoso e balsamico, con un pizzico di spezie e limone. Gli oli aromatici estratti dalla sua corteccia hanno un profumo dolce e rilassante, particolarmente amato da chi pratica il Bagno di Foresta: una pratica che consiste nell’atto semplice e terapeutico di trascorrere del tempo immersi nella natura per combattere la frenesia della vita urbana.

Curiosità̀: l’Hinoki è uno dei cinque legni sacri giapponesi ed è associato all’immortalità̀ in quanto è estremamente resistente. Un trionfo speziato che interpreta anche l’immortalità dell’amore e per San Valentino abbraccia rituali che invitano alla sperimentazione in coppia. La skincare diventa gesto condiviso, per una coccola che si fa carezza sul volto.

La cura del corpo ci guadagna in benessere quando in doccia c’è spazio per due e, ancora, il rito della rasatura quotidiana davanti allo specchio può trasformarsi in un gioco per chi ha voglia di cambiare le regole. Una mossa in particolare consente di avvicinarsi davvero al mondo dell’altro, un gesto coraggioso, “pepato” e al contempo empatico: scambiarsi il profumo, tra codici che si intrecciano, memorie che riaffiorano e barriere che cedono il passo alle corrispondenze amorose.