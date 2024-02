Gusto 17 celebra il giorno di San Valentino

Per celebrare il giorno più romantico dell’anno Gusto 17, l’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, rivisita in chiave gelato il simbolo che per eccellenza rappresenta l’amore più romantico.

Anche per il 2024, il brand milanese si distingue in modo creativo per chi desidera abbandonarsi al piacere del gelato artigianale, ma sfoderando una dolce arma di seduzione racchiusa in forme e colori differenti, grazie all’arrivo della nuova “Love Edition” di Stecchi e Bon Bon Gelato a forma di Cuore per stupire la dolce metà a San Valentino oppure da inviare come uno speciale, e gustosissimo, regalo romantico. Gli stecchi prendono la forma dell’amore per antonomasia – il cuore – trasformandosi nello “Stecco Love” ripieno di gelato al Fiordilatte e ricoperto di Cioccolato Rosa.

Non solo stecchi ma anche divertenti Bon Bon a forma di cuore da condividere con il partner, in tre differenti gusti e coperture: il bon bon ricoperto da una cover di Cioccolato Rosa e ripieno di Gelato al Fiordilatte, il bon bon ricoperto di Cioccolato Bianco con ripieno di Gelato al Pistacchio, e il bon bon ricoperto di Cioccolato al Latte e Granella di Nocciola con ripieno di Gelato alla Nocciola Piemonte IGP.

Colori e sapori si alternano nell’originale offerta di Gusto 17 diventando una perfetta idea regalo per stregare e conquistare, anche nel giorno degli innamorati, la persona amata e condividere un brivido d’amore del gusto preferito.

Tutti i prodotti firmati Gusto 17 sono realizzati esclusivamente con gelato artigianale fresco e naturale, privo di addensanti, conservanti e coloranti artificiali e con ingredienti selezionati tra le migliori eccellenze del territorio; un connubio di artigianalità e creatività per dire ‘Ti Amo’ con il gelato. Creata in esclusiva per celebrare San Valentino 2024, la Love Edition è disponibile dal 1° febbraio.