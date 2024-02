Un omaggio all’amore firmato Alviero Martini 1A Classe

Alviero Martini 1A Classe presenta la collezione di gioielli Love Lane che celebra la ricorrenza di San Valentino ponendo al centro del design della linea il cuore reinterpretato attraverso lo stile e i tratti iconici del brand. Ogni cuore della collezione propone la classica stampa Geo Map sulla pelle riproducendo i profili geografici della nostra bella penisola.

Il mondo dei viaggi è l’ispirazione per le collezioni del brand, che in questa occasione ci porta a festeggiare la festa degli innamorati a Dublino, nel vicolo dell’amore che suggerisce il nome alla collezione. Love Lane raccoglie l’animo caloroso e accogliente della città mentre unisce elementi della tradizione di Alviero Martini 1A Classe a dettagli contemporanei. Tutti i gioielli della collezione Love Lane – collane, bracciali, anelli e orecchini – sono realizzati in acciaio e sono disponibili in più varianti e colori.

Celebrano l’amore in due versioni le collane, entrambe caratterizzate dal cuore centrale con inserto in pelle e stampa Geo Map, luminoso grazie ai cristalli che lo incorniciano. Il primo modello è proposto in acciaio IP rose gold dove la sottile catena da 40 cm è intervallata da un piccolo cuore tono su tono. Nel secondo modello il cuore centrale è sorretto da una catena d’acciaio lunga 80 cm.

Due i modelli di bracciale della collezione Love Lane Alviero Martini 1A Classe. La caratteristica dominante è il cuore in pelle con inserto Geo Map impreziosito da un profilo di cristalli. Nel primo modello il cuore è l’intervallo di una catena forzatina sottile impreziosita da un piccolo cuore con incisione del logo 1A Classe. Lungo 16 cm, il bracciale si chiude al polso con una chiusura a moschettone personalizzata da un’incisione Geo Map con i profili dell’Italia e regolabile.

Nel secondo modello il cuore in pelle con stampa Geo Map diventa un ciondolo pendente che arricchisce la catena lunga 16 cm proposta in due varianti colore, acciaio e acciaio IP rose gold.

Gli anelli della collezione, un modello disponibile in tre misure, sfoggiano al centro il cuore con inserto in pelle con stampa Geo Map raffigurante la cartina italiana e impreziosito dal profilo di cristalli.

Gli orecchini della collezione Love Lane interpretano il cuore attraverso più varianti. Delicati ed eleganti gli orecchini a bottone sono proposti in due versioni: la prima in acciaio o in acciaio IP rose gold è composta da un cuore decorato dal logo 1A Classe al centro, la seconda variante vede protagonista il cuore con inserto in pelle e stampa Geo Map che caratterizza tutta la linea per il giorno degli innamorati gli orecchini pendenti vedono il ciondolo a cuore con inserto in pelle con stampa Geo Map in acciaio o acciaio IP rose gold.