San Valentino sul lago di Garda per assistere a tramonti indimenticabili

Il nuovo resort Cape of Senses, Adults Only, sopra Torri del Benaco, offre una proposta unica ed esclusiva per festeggiare il giorno degli innamorati. Lo Spa-Hideaway Cape of Senses (Adults Only), inaugurato lo scorso luglio, si trova in una delle migliori posizioni sul lago di Garda per poter tramonti unici. Le immagini parlano da sole.

Albisano, sopra Torri del Benaco, è una delle terrazze naturali più panoramiche del Lago di Garda, un luogo perfetto per passare queste giornate speciali di coppia. Il lago a febbraio è silenzioso e romantico, si distingue il rumore dell’acqua, si può godere di immagini particolari che rimarranno impresse nella mente, come le imbarcazioni colorate dei pescatori sul lungolago o le cime delle montagne ancora innevate. Dal Bar del Cape of Senses si sorseggia una tisana che profuma d’inverno ammirando un panorama davvero unico, o si fa un bagno in piscina, una sauna, sempre con questo spettacolo naturale davanti agli occhi.