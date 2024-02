TEFAF New York: annunciate le gallerie dell’edizione di maggio

Torna nell’inconfondibile Park Avenue Armory e annuncia l’elenco completo degli espositori TEFAF New York: con quasi 90 gallerie internazionali di primissimo piano provenienti da 15 paesi e 4 continenti è l’appuntamento da non perdere in US nella primavera 2024. Le opere più affascinanti di arte moderna e contemporanea, gioielli, antiquariato e design saranno in mostra dal 10 al 14 maggio 2024, con un’anteprima per collezionisti su invito il 9 maggio 2024.

Il TEFAF di New York esporrà opere d’arte, design, gioielli e antichità eccezionali del XX e XI secolo nell’ampia Wade Thompson Drill Hall di Park Avenue Armory, su una superficie di 55.000 metri quadrati. Oltre agli stand delle varie gallerie nella Drill Hall, TEFAF New York offre anche splendidi spazi curati nelle sale d’epoca dell’Armory.

Hidde van Seggelen, Presidente del Comitato Esecutivo di TEFAF: “Siamo entusiasti di tornare a New York, il centro di gravità del mondo dell’arte, per presentare TEFAF New York ogni maggio. Dove converge la comunità artistica internazionale e dove l’energia vibrante della città è palpabile e non ha eguali in nessun altro luogo del mondo. Tornare al Park Avenue Armory e far parte della scena artistica di New York è un vero privilegio. Lavorare al fianco di espositori così stimati per presentare opere di qualità museale è un’esperienza entusiasmante. La nostra missione è quella di continuare l’eredità di TEFAF condividendo opere importanti con gli amanti dell’arte di tutto il mondo”.

“Siamo lieti di continuare la nostra partnership con il TEFAF come partner principale per TEFAF New York 2024. Condividiamo l’importanza dell’arte come motore economico, di scambio culturale e di scoperta intellettuale e soprattutto condividiamo la passione di TEFAF per la sua conservazione e promozione”, ha dichiarato Drew Watson, responsabile dei servizi artistici di Bank of America. “Attraverso una serie di servizi artistici, tra cui il prestito d’arte, la pianificazione e la cessione, lavoriamo sia con privati che con istituzioni no-profit per far crescere, trasferire e preservare l’arte per le generazioni a venire”.

Elenco completo degli espositori di TEFAF New York 2024

Adrian Sassoon (Regno Unito) Almine Rech (Stati Uniti) Ana Khouri (Stati Uniti) Anthony Meier Fine Arts (Stati Uniti) Applicat-Prazan (Francia) Arianna (Stati Uniti) Axel Vervoordt (Belgio) Beck & Eggeling International Fine Art (Germania) Ben Brown Fine Arts (Regno Unito) BLUM (Stati Uniti) Boghossian (Svizzera) Galleria Cardi (Regno Unito) Galleria Carpenters Workshop (Regno Unito) Charles Ede (Regno Unito) Dansk Møbelkunst (Danimarca)

Galleria David Kordansky (Stati Uniti) David Tunick, Inc. (Stati Uniti) David Zwirner (Stati Uniti) Demisch Danant (Stati Uniti) Gallerie Di Donna (Stati Uniti) Didier BV (Regno Unito) Galleria Donald Ellis (Stati Uniti) Edward Tyler Nahem (Stati Uniti) Eykyn Maclean (Stati Uniti) Galleria FD (Stati Uniti) Fergus McCaffrey (Stati Uniti) Friedman Benda (Stati Uniti) Gagosian (Stati Uniti) Galeria Nara Roesler (Brasile) Galleria Chantal Crousel (Francia) Galleria Chastel-Maréchal (Francia) Galerie Chenel (Francia) Galleria Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Francia) Galleria Gisela Capitain (Germania) Galerie kreo (Francia)

Galleria Jacques Lacoste (Francia) Galleria Lefebvre (Francia) Galerie Marcelpoil (Francia)

Galerie Marcilhac (Francia) Galleria Maria Wettergren (Francia) Galleria Mitterrand (Francia) Galleria Nathalie Obadia (Francia) Galleria Patrick Seguin (Francia) Galleria Continua (Italia) Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. (Italia) Gana Art (Corea del Sud) Galleria Gladstone (Stati Uniti) Hazlitt Holland-Hibbert (Regno Unito) Hemmerle (Germania) Hostler Burrows (Stati Uniti) Karma (Stati Uniti) Kasmin (Stati Uniti) Laffanour / Galerie Downtown (Francia) Landau Fine Art (Canada) Galleria Leon Tovar (Stati Uniti) Galleria Lisson (Regno Unito) Massimo DeCarlo (Italia) Galleria Mayor (Regno Unito) Mayoral (Spagna) Mazzoleni (Regno Unito) mennour (Francia) Mignoni (Stati Uniti) Modernità Stoccolma (Svezia)

Morentz (Paesi Bassi) Offerta Waterman (Regno Unito)

Osborne Samuel (Regno Unito) Otto Jakob (Germania)

Paul Coulon (Regno Unito)

Galleria Page (Corea del Sud) Galleria Petzel (Stati Uniti) Galleria PKM (Corea del Sud) R & Company (Stati Uniti) Richard Green (Regno Unito) Robilant+Voena (Regno Unito)

Salone 94 (Stati Uniti) Sean Kelly (Stati Uniti) Skarstedt (Stati Uniti) Sprüth Magers (Stati Uniti) Templon (Francia) Thaddaeus Ropac (Regno Unito) Galleria Tina Kim (Stati Uniti) Tornabuoni Arte (Italia) Van de Weghe (Stati Uniti)

Venere sopra Manhattan (Stati Uniti) W&K-Wienerroither & Kohlbacher (Austria) Waddington Custot (Regno Unito) White Cube (Regno Unito) Yares Art (Stati Uniti) Yves Macaux (Belgio)