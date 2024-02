Eisenberg presenta Excellence Masque Ultralift Or per lei & Masque Essentiel Argent per lui

Per la festa degli innamorati, regalate amore e bellezza con le esclusive maschere Eisenberg studiate per lei e per lui. Eisenberg-Paris infonde in ogni prodotto la sua ricca esperienza nel mondo della bellezza e della ricerca declinando questa identità unica in cosmetici di lusso hight-tech di ultima generazione.

Masque Ultralift Or 30ml – per lei : un trattamento anti-età e rigenerante per il contorno occhi, studiato appositamente per sollevare, idratare e ringiovanire lo sguardo. Il cuore dell’innovazione è un potente complesso in cui l’Oro e i Peptidi ultra-liftanti e dinamizzanti del collagene lavorano in sinergia per offrire un’azione globale anti-età, anti-rughe, liftante e rimpolpante visibile fin dalla prima applicazione.

Ricca di Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, questa preziosa formula in gel-crema idrata intensamente e dona una nuova freschezza al contorno occhi, immediatamente le linee sottili sono attenuate e le rughe profonde sono ridotte. Gli occhi appaiono visibilmente più giovani e luminosi. Questa preziosa maschera in gel-crema dinamizza il collagene del contorno occhi in pochi minuti. Per un aspetto fresco e radioso.

Masque Essentiel Argent 75ml – per lui: una maschera argento multifunzionale in gel-crema per viso e occhi, ottenendo una pelle immediatamente idratata, levigata e rassodata.

La ricerca Eisenberg ha sviluppato un cocktail di principi attivi ad alta performance per purificare, idratare, sollevare e disintossicare il viso in un solo gesto, i segni della fatica e le rughe diminuiscono, la pelle del visto ritrova immediatamente una nuova vita.