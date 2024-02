Cantabria Labs presenta Endocare Renewal Retinol Eye Contour

Dalla ricerca dermocosmetica Endocare, la linea antiage dei laboratori Cantabria Labs, nasce ENDOCARE RENEWAL RETINOL EYE CONTOUR, un prodotto antiage e ristrutturante specifico per il contorno occhi a base di retinolo puro allo 0,05%, di alta qualità, veicolato in glicosfere, in grado di migliorare la texture della pelle, ridurre rughe e segni del tempo e contrastare occhiaie e borse.

Endocare Renewal Retinol Eye Contour, caratterizzato da una texture in gel a rapido assorbimento, è un trattamento intensivo dalla triplice azione: ritexturizzante, decongestionante, illuminante. Grazie allo speciale applicatore metallico ha un effetto freddo, che permette un efficace massaggio cutaneo, per aiutare a migliorare la microcircolazione, decongestionare, defaticare e rinfrescare il contorno occhi. Oltre al retinolo contiene Caffeina (che svolge un’azione decongestionante e aiuta a migliorare il microcircolo), Acido Ialuronico (dall’azione idratante) e Haloxyl (dall’effetto illuminante).

Endocare Renewal Retinol Eye Contour presenta una formula a base dell’esclusiva brevettata tecnologia Retinsphere®, associazione di due retinoidi stabili: idrossipinacolone retinoato e retinolo puro 0,05%. La tecnologia Retinsphere® permette di stabilizzare e rilasciare gradualmente il retinolo, ne facilita l’assorbimento e ne migliora la tollerabilità, rendendo più piacevole l’uso del prodotto nel tempo.

Il prodotto fa parte della linea Endocare, indicata per il rinnovamento epidermico e basata su prodotti formulati con differenti concentrazioni di retinolo puro con una buona tollerabilità, come Endocare Renewal Retinol 0,5% INTENSIVE SERUM, il siero con una concentrazione di retinolo puro dello 0,5% e una formulazione senza acqua, indicata per la pelle abituata ai retinoidi, e Endocare Renewal Retinol 0,2% SERUM, il siero formulato con una concentrazione di retinolo dello 0,2%, particolarmente indicato per la pelle non abituata o a bassa tolleranza all’uso di retinoidi.

Il retinolo, infatti, è una potente molecola anti-aging da usare preferibilmente durante le ore notturne e si rivela un alleato prezioso per contrastare i segni del tempo nonché i fastidiosi inestetismi cutanei del contorno occhi.