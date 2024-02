Boglioli presenta la nuova collezione F/W 2024/25

Dal 1973 Boglioli è la storia italiana che celebra lusso e raffinatezza attraverso una sartoria sofisticata, distintiva e non convenzionale, in cui i classici vengono reinterpretati in modo creativo.

Da sempre il brand Made in Italy tende a risaltare un legame con le dimensioni artistiche, per questo decide di proseguire il suo viaggio: dopo il Palazzo Reale e La Scala, Boglioli sceglie Steinway & Sons per presentare la sua nuova collezione autunno/inverno 2024/25.

Il primo spazio italiano di Steinway & Sons è un luogo unico, dove i sogni prendono forma melodica, l’essenza della vera bellezza. Ogni pianoforte, testimonianza di maestria artigianale, incarna le tecniche secolari sperimentate da Henry E. Steinway quasi due secoli fa.

In questa splendida unione di moda e melodia, Boglioli e Steinway trovano un terreno comune in un’eredità condivisa di storia, innovazione e artigianalità. Fondendo propri i mondi della sartoria contemporanea e della musica, Boglioli presenta in questo luogo speciale la sua ultima collezione Autunno-Inverno 2024/25.

Cashmere, shetland, flanella, questi sono solo alcuni dei tessuti pregiati che caratterizzano i nuovi capi. La sofisticatezza del cashmere, tratto vincente del brand e protagonista della nuova collezione, è stata sviluppata in tutte le categorie: dai cappotti alla maglieria, dalle giacche alle camicieria, non solo nella tinta unita ma anche nelle raffinate fantasie come la resca o il principe di galles, capaci di trasmettere la qualità unica del materiale.

Cappotti pensati per accogliere la silhouette, avvolgere ed esaltare l’attitudine individuale di chi la indossa, optando per le più nobili fibre di cashmere, lana pied-de-poule, Shetland principe di Galles, flanella e windowpane.

Un nuovo twist per i blazer icona del brand che risultano più attuali grazie a originali esplorazioni di stile. Pura innovazione è ad esempio la Windsor Jacket in shetland, che viene realizzata con impunture lineari e tasca a toppa assumendo un allure inglese in grado di ricordare la tanto amata giacca da campagna.

La sfera evening ancora una volta stupisce l’uomo Boglioli, arricchendo la linea soft tailoring con una serie di tuxedo dinner in pregiato velluto, in grado di valorizzare il concetto di morbidezza e soft touch tanto caro al brand.

Le proposte abiti, che continuano costantemente a crescere grazie allo sviluppo di tagli sartoriali costruiti e foderati che permettono la realizzazione di modelli diversificati e l’espressione di varie attitude: dall’abito formale e classico a quello più casual e sportivo, offrendo una scelta per ogni occasione.

E infine l’overshirt viene rivoluzionata in un concetto di abito 2.0 in cui il completo è composto da un pantalone e un overshirt, piuttosto che da un classico blazer. Questo non stupisce solo per la contemporaneità e la versatilità con cui l’indossatore ha la possibilità di spezzare i look e mostrarsi originale, ma ribadisce nuovamente le peculiarità uniche e riconoscibili del tessuto Boglioli.

L’azienda sartoriale decide di mettere in luce l’eccezionalità dei propri capi anche con un’accurata gamma di colori. L’immagine della collezione è resa fresca, coesa e inaspettata, ma al contempo con un equilibrio gradevole, grazie ad un perfetto bilanciamento cromatico fra tonalità a volte più neutre ed altre più vivaci. Beige, grigio e rosa antico, la cui naturalezza emana luce e fa risaltare brillantemente le ombre, sono alternati a colori più scuri come bordeaux, verde militare e blu notte, ma anche ad inaspettati toni più accesi di colori pop per donare freschezza.

Ancora una volta, Boglioli si impegna a raggiungere la massima espressione del lusso sartoriale moderno: creatività, artigianalità e avanguardia si fondano per creare una nobile manifestazione del Made in Italy, unico nel suo genere.