L’inverno al Kufsteinerland è ricoperto di neve e il paesaggio è come una fiaba

Gli ingredienti ci sono tutti al Kufsteinerland: i laghi ghiacciati, i boschi innevati, le montagne bianche e la fortezza che sovrasta Kufstein con il suo austero e affascinante abito invernale. Questo angolo di Tirolo è un perfetto mix per unire la natura e la città: Kufstein è al centro di questo paradiso alpino che propone sia attività all’aria aperta sia cultura e vita urbana.

Qui ci sono locali e ristoranti caratteristici per assaporare le ricette tipiche ma anche innovative del Tirolo; si passeggia per negozi, boutique e deliziose botteghe sotto la grande fortezza, sempre visitabile, che consente di vivere il passato tra le sue antiche mura che ospitano anche musei e il celebre organo all’aperto più grande del mondo che riecheggia in tutta la città a mezzogiorno.

Tra le attrazioni “lente e romantiche” c’è la pista da slittino naturale (lunga 3,5 km) che parte dalla baita Kala Alm a 1400 metri e arriva al paese di Thiersee. Nella baita si può anche pernottare e trascorrere qualche giorno in una fiaba dall’aria invernale. Per arrivare in baita si cammina circa un’ora in mezzo alla natura. Si parte dal piccolo paese di Thiersee e si seguono le chiare indicazioni per Kala Alm.

La tradizionale malga in stile alpino, serve piatti della tradizione tirolese ed è un luogo di ritrovo soprattutto durante le serate dello slittino notturno, tutti i giorni tranne il lunedì, (condizioni neve permettendo). La pista illuminata di notte regala forti emozioni: le luci e la luna creano un’atmosfera particolare.

I più sportivi e allenati possono salire al monte Pendling, la cui cima bianca, tonda come un panettone (a 1.565 metri) diventa un terrazzo naturale da cui si gode un panorama spettacolare sulle Alpi e sulla valle dell’Inn. Chi si alza presto viene premiato dal sorgere delle prime luci del mattino: la vista è incredibile. L’imponente fiumi Inn disegna il suo percorso lucente nella valle mentre le montagne e le colline si ergono ai lati dell’ampia valle fluviale scavata in milioni di anni.

Da provare, per la sua posizione soleggiata e panoramica è la Valle Kaisertal, raggiungibile solo a piedi attraverso 285 gradini. Immersa nella riserva naturale tra lo Zahmer e il Wilder Kaiser, la Kaisertal è stata premiata “Il luogo più bello dell’Austria”, tra le mete da vedere c’è l’antica Antonius-Kapelle. Diverse baite dalla tradizionale ambientazione tirolese offrono ospitalità per soste gustose come il Veitenhof oppure il Pfandlhof & Ritzau Alm. Nella Kaisertal si può dormire al Berg ‘ k’ hof, una baita molto curata e recentemente rinnovata: una sauna al cirmolo panoramica riscalda e rilassa chi torna da una lunga passeggiata invernale. Le lezioni di yoga (giovedì, venerdì e sabato) sono gratuite per gli ospiti. Qui si dorme nel silenzio più profondo.

Chi pernotta in Kufsteinerland riceve gratuitamente la KufsteinerlandCard che permette (tra tanti vantaggi) anche di iscriversi gratuitamente a tante escursioni guidate per scoprire gli angoli più belli del territorio: c’è l’escursione per scoprire le erbe, quella dei quattro elementi per equilibrare mente, corpo e spirito, quella dedicata ai luoghi energetici, per tuffarsi in un mondo rigenerante grazie all’energia naturale. Oppure si può partecipare al trekking guidato per conoscere da vicino gli abeti rossi, gli abeti bianchi e i larici.

Kufsteinerland è un crossover alpino-urbano

Il Kufsteinerland è un crossover alpino-urbano che combina il meglio di entrambi i mondi: dallo shopping all’aperitivo, dal museo alla pista di sci. Nel pomeriggio, è piacevole passeggiare tra i vicoli del centro storico e lasciarsi incantare dai locali e negozi tipici. La passeggiata attraverso la stretta Römerhofgasse con le sue vetrate, le finestre a graticcio e gli stretti vicoli è una sorta di viaggio indietro nel tempo.

Alla boutique Trachten Stolzer, nella vicina Kirchgasse, si ammirano creazioni di costumi tradizionali dal design insolito: il femminile Dirndl con stampa leopardata e i pantaloni lederhosen in pelle, interpretano le usanze tirolesi. Per una cena romantica nel cuore della città c’è il ristorante Auracher Löchl che invita a cenare nella sala ristorante più piccola del mondo: ospita solamente un tavolino per due, un giradischi in vinile e tramite una piccola porticina si accede in segreto a una stanza da letto.

Appartiene allo storico ristorante Auracher Löchl, ma gode di una posizione riservata, lontana dalla clientela, sull’arco a ponte che sovrasta la via Römerhofgasse. Dopo cena, si prolunga la magia romantica nell’atmosfera anni ‘20 dello Stollen 1930, il gin bar annesso all’Auracher Löchl, che espone la collezione di gin più grande al mondo, annoverata nei Guinness dei primati.