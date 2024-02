Provex: soluzioni di design per ambienti bagno di piccole dimensioni

Provex, sinonimo di qualità Made in Italy, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d’avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell’impegno dell’azienda nell’assicurare il benessere nel bagno.

Nell’ambito dell’interior design contemporaneo, dove gli spazi ridotti sono piuttosto frequenti, la progettazione intelligente si rivela fondamentale per sfruttare al massimo ogni centimetro disponibile. In particolare, le stanze da bagno di piccole dimensioni richiedono soluzioni innovative, anche per quanto concerne le cabine doccia, al fine di garantire comfort senza compromettere lo stile.

Provex – realtà di riferimento nella produzione di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno – sviluppa costantemente progetti di assoluta eccellenza che valorizzano il design e non trascurano praticità e funzionalità.

Tra le numerose alternative dell’azienda, segnaliamo i modelli E-Lite Free EN-1, S-Lite SW-5 e Soft AS, che rivoluzionano il concetto di docce salvaspazio. Queste tre proposte trasformano il bagno in un ambiente accogliente e raffinato, soddisfacendo al contempo le esigenze pratiche e la resa estetica.

Per coloro che desiderano un’opzione in nicchia, il modello E-Lite Free EN-1 con porta pieghevole rappresenta la risposta ottimale. L’apertura “a libro”, che si richiude a metà verso l’interno e l’esterno del box, amplia notevolmente lo spazio d’ingresso, rendendo l’accesso più agevole. Il design elegante ed essenziale rende questa configurazione la soluzione corretta per chi dispone di poco spazio ma non vuole scendere a compromessi sulla resa visiva.

La doccia walk-in S-Lite SW-5 con anta scorrevole in linea è un esempio di armonia tra minimalismo e funzionalità, ideale per chi necessita di un ingresso comodo frontale o laterale. Una soluzione intelligente, idonea per configurazioni in nicchia o ad angolo, che non solo amplifica lo spazio ma si inserisce perfettamente in contesti moderni, offrendo contemporaneamente efficienza e raffinatezza.

Il modello ad angolo Soft AS con porte scorrevoli, posizionato strategicamente, sfrutta al meglio gli spazi spesso trascurati. Le porte scorrevoli, oltre a ottimizzare l’accessibilità, aggiungono un elemento di modernità, trasformando la doccia in un’installazione sofisticata che si adatta a qualsiasi ambiente.

Questi tre modelli hanno il profilo a parete dotato dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua che assicura una maggiore igiene e pulizia.