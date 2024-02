San Valentino all’insegna della bellezza consapevole con i Refil di Sephora

Sephora, da sempre attenta a promuovere una bellezza più sostenibile, propone una selezione di fragranze “ricaricabili”, ideali per abbattere gli sprechi, contrastare l’inquinamento, senza rinunciare alla qualità. Una selezione di fragranze di brand come Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Armani, Mugler e Guerlain, sarà disponibile nel nuovo formato ricarica in store e online.

In 41 punti vendita su tutto il territorio sarà possibile acquistare la propria refill bottle direttamente, mentre in tutti gli altri sarà possibile l’acquisto tramite il servizio Sephora +. Grazie alle refill bottle sarà possibile riempire nuovamente la boccetta terminata senza buttarla, evitando così inutili sprechi, riducendo la quantità di plastica e rifiuti generati. Attraverso l’implementazione della propria offerta con packaging che contribuiscono a ridurre l’impatto dell’industria Beauty, Sephora ribadisce il suo impegno in tema di sostenibilità con la consapevolezza che ogni azione può contribuire al cambiamento.