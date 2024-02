Mediterranea al Festival di Sanremo per una skincare routine a Km0

Pochi chilometri separano il Festival della Canzone Italiana e Mediterranea Cosmetics, entrambi radicati in quella terra meravigliosa che è il ponente ligure, la famosa Riviera dei Fiori. E’ un viaggio di pochi km, quello che Mediterranea intraprende quest’anno per supportare la star del web Jessica Brugali. 29 anni, speaker radiofonica di Radio 102.5, milioni di followers su Tik Tok e Youtube, Jessica si prepara ad affrontare la maratona sanremese con l’aiuto di Mediterranea Cosmetics che sarà al suo fianco tutta la settimana per garantirle una skincare routine a prova di ore piccole.

Insieme agli esperti di Mediterranea, Jessica ha scelto cosa inserire nel suo beauty case puntando sul GLOW con la linea Vitamina C+ per una pelle super luminosa e uniforme e su uno sguardo riposato e disteso con i patch occhi della linea Action, un vero e proprio rimedio SOS per attenuare i segni di stanchezza. Senza ovviamente dimenticare il momento della detersione con il latte tonico viso della linea BIO NATURA.