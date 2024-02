La nuova Collection SS24 di Cortigiani

L’eredità di Cortigiani si rinnova in una fusione di eleganze senza tempo e stile contemporaneo Cortigiani, la storica Maison di abbigliamento uomo nata nel padovano nei primi anni 80, continua ad incarnare l’eccellenza dell’artigianato italiano nella sua nuova collezione Spring-Summer 24.

Attraverso due generazioni il brand ha costruito un’eredità basata sulla maestria artigianale, la qualità dei materiali e la creazione di capi senza tempo, riflettendo, collezione dopo collezione, tutta l’essenza del Made in Italy.

La distinzione di Cortigiani si manifesta nei suoi capi intramontabili, realizzati in chiave sartoriale con materiali pregiati come cashmere, cotone biologico e tessuti tecnici ricercati, destinati ad un uomo che sceglie per sé un look casual e rilassato, ma al contempo elegante e mai scontato.

La proposta per la SS24 si declina in capi leggeri dal sapore sportswear, come tute e felpe in lino e cotone, t-shirt e maglieria ultralight, confortevoli e versatili, adatti ad ogni occasione. La palette di colori si ispira alla natura, con tonalità pastellate e nuance neutre, che spaziano dai beige e crema agli off white, dai grigi melange e dagli azzurri polverosi ai toni decisi del blu navy, evocando tutta la fresca sofisticatezza che da sempre contraddistingue lo stile di Cortigiani.

La collezione pone, ancora una volta, l’accento sui capispalla, anche nella versione più leggera ed estiva, pensati per essere stratificati con stile. I dettagli ricercati e l’attenzione alla funzionalità rendono ogni capo Cortigiani adatto ad ogni occasione, dall’ufficio al tempo libero. Sempre fedele ai propri valori, Cortigiani è sinonimo di eleganza senza tempo e eccellenza manifatturiera, con un equilibrio impeccabile tra tradizione e innovazione, e continua ad ispirare, attraverso le sue collezioni, un senso duraturo di stile italiano autentico.